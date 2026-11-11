Extranjeros vuelven a elegir a Panamá como el mejor país para vivir en 2026

Panamá reafirmó su posición como uno de los destinos más atractivos para vivir en el extranjero al ocupar, por tercer año consecutivo, el primer lugar del ranking general de la encuesta Expat Insider 2026, elaborada por la red internacional InterNations. El país se ubicó en la cima de una lista que evalúa 31 destinos alrededor del mundo, gracias a sus buenos resultados en aspectos como las oportunidades laborales, las finanzas personales y la facilidad de adaptación para quienes deciden establecerse fuera de su país de origen.Los resultados reflejan una alta satisfacción entre los extranjeros que residen en territorio panameño. De acuerdo con el estudio, el 87% de los extranjeros afirma estar satisfecho con su vida en Panamá, una cifra que supera ampliamente el promedio mundial de 70%.Uno de los factores que más contribuye a esta percepción positiva es la situación financiera. El informe señala que el 90% de los extranjeros considera que sus ingresos familiares disponibles son suficientes para vivir cómodamente, frente al 71% registrado a nivel global. Además, el 76% se muestra satisfecho con su situación financiera personal, mientras que el promedio mundial alcanza el 55%.

El costo de vida también figura entre las ventajas destacadas por los encuestados. Un 69% de los extranjeros considera que el costo de vida en Panamá es favorable, muy por encima del promedio mundial de 39%, lo que convierte al país en una opción atractiva para quienes buscan estabilidad económica sin sacrificar calidad de vida.La encuesta muestra además que Panamá mantiene un fuerte atractivo entre las personas jubiladas. El 37% de los participantes indicó estar retirado laboralmente, una proporción significativamente superior al promedio global de 14%. Asimismo, el 18% señaló que su principal motivo para mudarse al país fue retirarse en el extranjero, una cifra que supera ampliamente el promedio mundial de apenas 4%.Para quienes continúan trabajando, Panamá también ofrece condiciones altamente valoradas. El país ocupa el primer lugar mundial en equilibrio entre la vida laboral y personal, además de situarse en la tercera posición en cuanto a satisfacción con los horarios de trabajo. Estos resultados fortalecen su reputación como un destino que favorece el bienestar de los profesionales extranjeros.La facilidad de adaptación es otro de los elementos más destacados del informe. Panamá ocupa el segundo puesto mundial en este indicador y sobresale por la buena acogida que reciben los extranjeros. El 90% de los extranjeros elogia la amabilidad de los residentes locales, muy por encima del promedio global de 63%. Solo Tailandia registra una valoración superior en este aspecto.Además, el país lidera el ranking mundial en facilidad para encontrar vivienda. El 90% de los encuestados considera sencillo acceder a una residencia como extranjeros y ninguno manifestó una opinión negativa sobre este aspecto. A ello se suma la facilidad para obtener visas y permisos migratorios, categoría en la que Panamá ocupa la segunda posición mundial, con un 82% de respuestas favorables.