Fecamco apela a una apertura comercial entre Panamá y Costa Rica

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio de Centroamérica (Fecamco) expresó su preocupación ante la reciente visibilización del conflicto comercial que mantiene distanciados a Panamá y Costa Rica por medidas proteccionistas sobre productos lácteos y cárnicos. Arturo Rosabal, presidente de Fecamco, aclaró que si bien el caso no ha escalado recientemente en su gravedad técnica, sí ha ganado un espacio inusitado en la agenda pública debido al intercambio de declaraciones políticas entre ambas administraciones. Según explicó el dirigente empresarial, “las trabas fronterizas impuestas por las autoridades panameñas no constituyen un fenómeno coyuntural, sino una controversia histórica de larga data que motivó en su momento un arbitraje internacional”. Recordó que las diferencias llegó formalmente ante la Organización Mundial del Comercio, instancia que a finales del 2025 emitió un fallo definitivo favorable a los intereses costarricenses, el cual no fue acatado por el gobierno panameño bajo la premisa de salvaguardar los intereses de su sector agropecuario nacional. Asimismo, Rosabal lamentó que el manejo político e institucional que se le ha dado al caso haya propiciado que el diferendo salte masivamente a los medios de comunicación en los últimos meses, convirtiéndose en un foco de tensión innecesario que aleja a los dos país centroamericanos de los consensos comerciales que demanda la competitividad conjunta del istmo. Aseveró que para Fecamco esta negativa a levantar las restricciones ha desencadenado una confrontación verbal innecesaria entre los gobiernos vecinos que empaña la integración económica de la región. Apela a la defensa irrestricta del libre mercado y la eliminación de barreras arancelarias que obstaculizan la fluidez del intercambio intrarregional.

Caso

Panamá mantiene restricciones y bloqueos a la importación de productos cárnicos y lácteos costarricenses, afectando a más de 26 plantas productoras y generando pérdidas millonarias. Costa Rica propone dos acuerdos y un arbitraje de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para sacar del limbo la disputa comercial que mantiene con Panamá desde 2019. El primero de ellos es un memorando de entendimiento que respondería a las manifestaciones expresadas por Panamá en relación con algunos productos de interés para la exportación. El arbitraje ante la OMC sería para que se examine la apelación que Panamá presentó, en febrero de 2025, contra el fallo que condenó las restricciones que le impiden a Costa Rica exportar a ese país.

Arturo Rosabal Presidente de Fecamco Las trabas fronterizas impuestas por las autoridades panameñas no constituyen un fenómeno coyuntural, sino una controversia histórica de larga data que motivó en su momento un arbitraje internacional”

Planteamiento

El ministro de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó, aclaró que los planteamientos no representan una novedad, ya que se trata de temas previamente discutidos. “Es una propuesta que realmente no tiene variación, salvo que la mandaron por escrito sobre temas que ya habían propuesto con anterioridad. Yo creo que darle vuelta sobre lo mismo no tiene mucho sentido”, puntualizó. Moltó recordó que Panamá aprueba mensualmente plantas de distintos países y que el proceso se realiza bajo estrictos estándares fitosanitarios y sanitarios, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Trejos Gallo, quien ejercía de ministra de Comercio Exterior (Comex) de Costa Rica, sostuvo en agosto de 2026 una reunión con el ministro Moltó para hablar del conflicto comercial y otros temas. Moltó destacó que la visita de Trejos fue positiva como primer acercamiento y reiteró la disposición de Panamá a facilitar un comercio justo y equilibrado. “La idea es que podamos facilitar el comercio igualitario para ambos países”, subrayó.

Poco avance