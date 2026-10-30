Caso Alex Lee, se reprograma audiencia para solicitar causa compleja

Este viernes 30 de octubre debía celebrarse una audiencia en la que el Ministerio Público solicitaría declarar causa compleja la investigación por irregularidades en la Junta Comunal de Barrio Sur, un caso por el que se encuentran imputados el exalcalde de Colón Rolando Alex Lee; a la exrepresentante del corregimiento, Marta Macías, y a otras personas más, incluyendo un empresario de Zona Libre de Colón.
El juez encargado de la audiencia no permitió la entrada de medios de comunicación a la misma, pero se pudo conocer que finalmente se decidió reprogramarla.
Lee se mantiene actualmente detenido en la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Isla Coiba, en un centro de detención que habilitó el actual gobierno de José Raúl Mulino con el argumento de mantener recluidos a criminales de alta peligrosidad, aislándolos de formas de comunicarse con el exterior.
En el caso de Lee, el exalcalde de Colón enfrenta cargos por presunto peculado y blanqueo de capitales al detectarse irregularidades que superan 1 millón de dólares en la Junta Comunal de Barrio Sur. Los dineros habrían provenido de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a través del Programa de Descentralización de Interés Social (PDIS) el cual debía ser utilizado durante la pandemia para brindar alivio a necesidades sociales dentro de los distintos corregimientos.
De acuerdo a los elementos presentados por el Ministerio Público en audiencias anteriores, los fondos fueron desviados a través de sociedades, presuntamente para compra de juguetes, bonos navideños y bolsas de comidas. Sin embargo, la Contraloría General de la República realizó una auditoría y no se ha podido justificar la procedencia de gran parte del dinero.
Unas seis personas se mantienen imputadas en este caso, con distintas medidas cautelares impuestas sobre ellas.
Lee enfrenta múltiples investigaciones en su contra. Se le investiga por presunta malversación de fondos por 214 mil dólares durante su período como representante de Barrio Sur, además de alrededor de 1 millón de dólares durante su período como tesorero. También se le investiga por su gestión como alcalde de Colón, estimándose una lesión patrimonial de medio millón de dólares por presunto manejo irregular de vehículos a nombre del municipio.
Además de Lee, se imputaron cargos y se trasladó a Coiba al exrepresentante de Barrio Norte, Javier Lynch, quien ocupaba el cargo de suplente de Jairo Salazar ya que este último decidió ocupar su curul en la Asamblea Nacional. Además, se conoció del traslado de Orlando Salazar, extesorero de la Junta Comunal de Barrio Norte.
El centro de detención en Coiba debía ser para criminales de alta peligrosidad, hasta el momento no se ha dado la justificación del traslado de Lee y los otros imputados quienes enfrentan cargos por peculado y blanqueo de capitales.
La investigación a juntas comunales va mucho más allá de Colón. Se ha conocido que el Ministerio Público investiga unas 257 juntas comunales y 37 municipios, y que se estima una lesión patrimonial de más de 40 millones de dólares en base a unos 80 informes de auditoría de la Contraloría General de la República.
La fiscal Digna Castillo, encargada del caso en Barrio Sur, espera solicitar la declaratoria del caso a causa compleja, lo que ampliaría el período de investigación a más de seis meses.
Durante la audiencia de imputación de cargos a un empresario de Zona Libre imputado en el caso por ser el firmante de una cuenta bancaria que recibió los fondos de la Junta Comunal, explicó que hace falta completar la trazabilidad de múltiples cuentas y sociedades anónimas que habrían sido usadas para triangular los dineros.
Se conoció que se llevan adelante operativos en varias provincias del país, allanando oficinas y procurando documentación que podría ser clave en la investigación.
Por el momento, no se ha divulgado la fecha en la que se llevará a cabo la audiencia reprogramada para la solicitud de declaración de causa compleja en el caso de Barrio Sur.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...
“¿Qué es lo que le impide venirse? ¡Que se venga! ¿Cuál es problema, pues? Lo que tienen es un show para ver cómo generan una campaña de intriga”, dijo...