Caso Alex Lee, se reprograma audiencia para solicitar causa compleja

Este viernes 30 de octubre debía celebrarse una audiencia en la que el Ministerio Público solicitaría declarar causa compleja la investigación por irregularidades en la Junta Comunal de Barrio Sur, un caso por el que se encuentran imputados el exalcalde de Colón Rolando Alex Lee; a la exrepresentante del corregimiento, Marta Macías, y a otras personas más, incluyendo un empresario de Zona Libre de Colón.

El juez encargado de la audiencia no permitió la entrada de medios de comunicación a la misma, pero se pudo conocer que finalmente se decidió reprogramarla.

Lee se mantiene actualmente detenido en la base del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Isla Coiba, en un centro de detención que habilitó el actual gobierno de José Raúl Mulino con el argumento de mantener recluidos a criminales de alta peligrosidad, aislándolos de formas de comunicarse con el exterior.

En el caso de Lee, el exalcalde de Colón enfrenta cargos por presunto peculado y blanqueo de capitales al detectarse irregularidades que superan 1 millón de dólares en la Junta Comunal de Barrio Sur. Los dineros habrían provenido de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a través del Programa de Descentralización de Interés Social (PDIS) el cual debía ser utilizado durante la pandemia para brindar alivio a necesidades sociales dentro de los distintos corregimientos.

De acuerdo a los elementos presentados por el Ministerio Público en audiencias anteriores, los fondos fueron desviados a través de sociedades, presuntamente para compra de juguetes, bonos navideños y bolsas de comidas. Sin embargo, la Contraloría General de la República realizó una auditoría y no se ha podido justificar la procedencia de gran parte del dinero.

Unas seis personas se mantienen imputadas en este caso, con distintas medidas cautelares impuestas sobre ellas.