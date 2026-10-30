Panamá condena ataque contra buque mercante de bandera panameña frente a costas de Omán

La administración del presidente José Raúl Mulino condenó el ataque contra el buque mercante RITI, de bandera panameña, ocurrido frente a las costas del Sultanato, de Omán, que provocó un incendio a bordo de la embarcación.

Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes 30 de octubre que, de acuerdo con datos del Centro de Seguridad Marítima de Omán, el incidente se registró a unas 10 millas náuticas de las costas de la gobernación de Musandam.

Tras el suceso, la Marina Real de Omán, en coordinación con el Centro de Seguridad Marítima, realizó la evacuación de los 25 tripulantes que se encontraban a bordo. Todos recibieron la atención médica necesaria, según el comunicado oficial.

La Cancillería panameña agradeció a las autoridades del Sultanato de Omán por su rápida intervención y las labores de rescate que permitieron salvaguardar la vida de los ocupantes del buque.

Asimismo, Panamá reiteró su rechazo a los actos que ponen en peligro la vida de la gente de mar y la seguridad de la navegación internacional.

También hizo un llamado al respeto del derecho internacional y a la protección del transporte marítimo comercial.

Este ataque a RITI se produce 25 días después que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) reportará los daños que sufrió el buque On Peace en la zona del estrecho de Ormuz.

Este 9 de octubre la administración de Mulino también condenó el ataque a On Peace, de bandera panameña, ocurrido este 5 de octubre mientras navegaba por aguas internacionales cerca al estrecho de Ormuz, con un saldo de 12 tripulantes lesionados.

De los 12 tripulantes lesionados, 10 fueron evacuados a tierra para recibir atención médica especializada. Las autoridades confirmaron que toda la tripulación fue localizada y contabilizada.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el buque fue asistido y remolcado hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde fue sometido a una evaluación para determinar sus condiciones y los daños estructurales ocasionados por el impacto.

Relaciones Exteriores y la AMP expresaron su solidaridad con los tripulantes afectados y sus familias, y reconocieron la labor de las autoridades y los equipos que participaron en las operaciones de asistencia, evacuación y atención médica.

En el pronunciamiento, Panamá condenó las acciones que pongan en riesgo la vida de la gente de mar, la integridad de los buques y la libertad y seguridad de la navegación internacional.

Las autoridades panameñas sostuvieron que los buques mercantes y sus tripulaciones deben poder transitar de manera segura por las rutas marítimas internacionales, sin exponerse a acciones que amenacen sus vidas o interfieran con el comercio legítimo.

Asimismo, hizo un llamado urgente a los actores involucrados a respetar la seguridad de la navegación y abstenerse de realizar acciones que puedan poner en peligro a los buques mercantes y sus tripulaciones.

El buque On Peace navegaba desde Sitrah, Baréin, hacia Fuyaira (Fujairah), en Emiratos Árabes Unidos, cuando ocurrió el incidente en la zona del estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es considerada estratégica para el comercio mundial, por lo que Panamá insistió en la necesidad de garantizar la seguridad de las embarcaciones que transitan por la zona.