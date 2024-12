First Quantum refuerza su junta directiva con Hanjun Xia, de Jiangxi Copper, y Juanita Montalvo

La empresa First Quantum Minerals Ltd., de la cual es filial Cobre Panamá que operó la mina de cobre de Donoso, anunció este martes 24 de diciembre que nombró a Hanjun Xia, de Jiangxi Copper Co Ltd., como nuevo miembro de su junta directiva.

Hanjun fue designado en la junta directiva luego de alcanzar un acuerdo de suspensión con su segundo mayor accionista a principios de este año.

Este nombramiento se efectuó tres días después que se conociera que Tristan Pascall, CEO de First Quantum Minerals, busca el respaldo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para reabrir la mina Cobre Panamá.

La mina se encuentra cerrada desde que el 27 de noviembre de 2023 el pleno de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato-ley entre Cobre Panamá y el Estado panameño.

Pascall enfatizó en una entrevista con Semafor que la mina de Donoso puede ser una fuente estratégica de cobre para las empresas estadounidenses centradas en energía limpia.

De acuerdo con Mining.com, la empresa anunció el nombramiento de Hanjun, conjuntamente con el de Juanita Montalvo, socia directora de una firma de asesoría financiera.

El nuevo miembro de la directiva está en Jiangxi y recientemente fue presidente de mercadeo y comercio. Además, ocupó diversos cargos dentro de esa corporación en dos décadas.

El nombramiento, de acuerdo con Mining.com, sigue a un acuerdo de derechos de accionistas firmado en julio de este año, que impide a Jiangxi, una empresa minera estatal china, adquirir más acciones de First Quantum o vender un bloque de acciones de un 5% o más sin el consentimiento de la minera canadiense.

Por su lado, Montalvo tiene más de 25 años de experiencia en gobernanza, ejecutiva, operaciones e inversiones en las industrias minera.

Además, es socia directora de Privus Capital Inc., centrada en capital privado e inversiones corporativas estratégicas, y consejera independiente de Dundee Precious Metals, de acuerdo con Market Screener.