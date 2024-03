Empresa China compra acciones en First Quantum

Jiangxi Copper Co., con sede en China y como el segundo mayor accionista de First Quantum Minerals Ltd., ha realizado una nueva adquisición de acciones del productor de metales canadiense por un total de 287,5 millones de dólares canadienses (equivalentes a 212 millones de dólares estadounidenses).

La transacción incluyó la compra de 25,9 millones de acciones de First Quantum a un precio unitario de 11,10 dólares canadienses, según se detalló en un comunicado regulatorio divulgado por Bloomberg el pasado viernes.

Esta acción de compra adquiere especial relevancia en un momento crucial para First Quantum, ya que la empresa se ha visto afectada por el cierre forzoso de su mina de cobre insignia en Panamá.

Este cierre fue consecuencia de un fallo judicial que declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado y la empresa.

Ante los desafíos resultantes de la clausura de la mina Cobre Panamá, la empresa canadiense, con sede en Vancouver, ha tomado medidas de refinanciamiento, incluyendo una exitosa oferta de compra de acciones que generó ingresos por 1,550 millones de dólares canadienses el mes pasado.

El propósito de estas acciones es fortalecer la posición financiera de First Quantum en este período crítico.