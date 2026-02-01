Foro CAF abrió oportunidades de inversión y comercio para empresarios panameños

Panamá reafirmó esta semana su posición como plataforma de diálogo, cooperación e integración regional al convertirse en sede del <b><a href="/tag/-/meta/foro-economico-internacional-america-y-el-caribe">Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</a></b>, organizado por el<b><a href="/tag/-/meta/caf-banco-de-desarrollo-de-america-latina"> Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)</a></b>, de acuerdo a la <b><a href="/tag/-/meta/cciap-camara-de-comercio-industrias-y-agricultura-de-panama">Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap)</a></b>. El evento reunió a líderes políticos, empresariales y multilaterales de más de 25 países,<b> proyectando al país como un actor confiable para la articulación de consensos</b> en un contexto global marcado por la incertidumbre.El Foro contó con la participación de <b>siete presidentes y jefes de Estado</b>, así como de expresidentes de alto perfil regional como <b>Juan Manuel Santos, Iván Duque, Laura Chinchilla y Eduardo Frei</b>. A ellos se sumaron ministros, alcaldes, empresarios y representantes de organismos multilaterales, en una agenda centrada en los desafíos económicos, la cooperación regional y el rol estratégico de América Latina en el nuevo escenario internacional.Más allá del intercambio político y técnico, el impacto del evento se reflejó en la economía local. De acuerdo con estimaciones de los organizadores, <b>cerca de 9.000 visitantes</b> llegaron al país durante la semana del Foro, <b>generando un movimiento significativo en hoteles, restaurantes, transporte y servicios conexos</b>. La operación logística y la capacidad de respuesta de la ciudad fueron ampliamente destacadas como parte del éxito del encuentro.Según el gremio empresarial, la decisión de la CAF de elegir a Panamá como sede <b>respondió a factores estructurales consolidados en el tiempo, entre ellos su conectividad aérea, infraestructura, experiencia en la organización de eventos de alto nivel </b>y estabilidad institucional. Más que un ejercicio puntual, el Foro representó una ratificación de la capacidad del país para albergar espacios multilaterales complejos y de alcance global.El <a href="/tag/-/meta/gobierno-nacional"><b>Gobierno Nacional</b> </a>tuvo una participación activa durante las jornadas del Foro, con la presencia del presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, ministros y viceministros, enviando una señal de respaldo institucional y alineación estratégica. No obstante, el mensaje central que emergió del evento fue <b>la importancia de actuar de manera coordinada como país, integrando esfuerzos públicos y privados </b>para maximizar los beneficios de este tipo de encuentros.Para la <b>Cciap</b>, el Foro representó también una oportunidad estratégica. En el marco del evento, el gremio empresarial recibió al <b>presidente electo de Chile, José Antonio Kast</b>, acompañado por seis ministros de Estado, en una reunión de trabajo orientada a fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión.Este encuentro culminó con la <b>firma de un Acuerdo de Cooperación</b> entre la Cciap y la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile, con el objetivo de<b> facilitar negocios, conectar empresas y generar oportunidades concretas para ambos países</b>. El acuerdo fue destacado como un ejemplo de cómo la presencia internacional puede traducirse en resultados tangibles para el sector productivo.Durante el Foro, la Cciap también atendió a <b>más de 15 delegaciones internacionales</b>, entre ellas ministros, viceministros, secretarios de comercio y líderes de cámaras empresariales, desempeñando un rol activo en la facilitación de contactos y en la promoción del país como destino de inversión.El balance del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 refuerza una conclusión compartida por los organizadores y participantes: Panamá cuenta con la plataforma, el talento y la capacidad para aprovechar su visibilidad internacional. El desafío hacia adelante será convertir los vínculos generados en inversión, las conversaciones en empleo y el posicionamiento alcanzado en desarrollo sostenible.