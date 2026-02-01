Foro CAF abrió oportunidades de inversión y comercio para empresarios panameños

Panamá reafirmó esta semana su posición como plataforma de diálogo, cooperación e integración regional al convertirse en sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de acuerdo a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

El evento reunió a líderes políticos, empresariales y multilaterales de más de 25 países, proyectando al país como un actor confiable para la articulación de consensos en un contexto global marcado por la incertidumbre.

El Foro contó con la participación de siete presidentes y jefes de Estado, así como de expresidentes de alto perfil regional como Juan Manuel Santos, Iván Duque, Laura Chinchilla y Eduardo Frei.

A ellos se sumaron ministros, alcaldes, empresarios y representantes de organismos multilaterales, en una agenda centrada en los desafíos económicos, la cooperación regional y el rol estratégico de América Latina en el nuevo escenario internacional.

Más allá del intercambio político y técnico, el impacto del evento se reflejó en la economía local. De acuerdo con estimaciones de los organizadores, cerca de 9.000 visitantes llegaron al país durante la semana del Foro, generando un movimiento significativo en hoteles, restaurantes, transporte y servicios conexos.

La operación logística y la capacidad de respuesta de la ciudad fueron ampliamente destacadas como parte del éxito del encuentro.

Según el gremio empresarial, la decisión de la CAF de elegir a Panamá como sede respondió a factores estructurales consolidados en el tiempo, entre ellos su conectividad aérea, infraestructura, experiencia en la organización de eventos de alto nivel y estabilidad institucional.

Más que un ejercicio puntual, el Foro representó una ratificación de la capacidad del país para albergar espacios multilaterales complejos y de alcance global.

El Gobierno Nacional tuvo una participación activa durante las jornadas del Foro, con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, ministros y viceministros, enviando una señal de respaldo institucional y alineación estratégica.

No obstante, el mensaje central que emergió del evento fue la importancia de actuar de manera coordinada como país, integrando esfuerzos públicos y privados para maximizar los beneficios de este tipo de encuentros.

Para la Cciap, el Foro representó también una oportunidad estratégica. En el marco del evento, el gremio empresarial recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, acompañado por seis ministros de Estado, en una reunión de trabajo orientada a fortalecer la relación bilateral y explorar nuevas oportunidades de comercio e inversión.

Este encuentro culminó con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Cciap y la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile, con el objetivo de facilitar negocios, conectar empresas y generar oportunidades concretas para ambos países. El acuerdo fue destacado como un ejemplo de cómo la presencia internacional puede traducirse en resultados tangibles para el sector productivo.

Durante el Foro, la Cciap también atendió a más de 15 delegaciones internacionales, entre ellas ministros, viceministros, secretarios de comercio y líderes de cámaras empresariales, desempeñando un rol activo en la facilitación de contactos y en la promoción del país como destino de inversión.

El balance del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 refuerza una conclusión compartida por los organizadores y participantes: Panamá cuenta con la plataforma, el talento y la capacidad para aprovechar su visibilidad internacional. El desafío hacia adelante será convertir los vínculos generados en inversión, las conversaciones en empleo y el posicionamiento alcanzado en desarrollo sostenible.