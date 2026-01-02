Gobierno descarta discusión sobre reforma al Código Minero en manejo de Cobre Panamá

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, afirmó que una reforma al Código Minero no está dentro de los planes de discusión relacionados con el manejo de la mina Cobre Panamá, asegurando que el Gobierno ha concentrado sus esfuerzos en atender de manera responsable una situación heredada y prevenir impactos ambientales.

Durante declaraciones ofrecidas a TVN, Moltó indicó que el presidente de la República dio instrucciones claras desde el inicio de su administración para realizar una auditoría integral de la mina. “El presidente ha sido muy responsable y desde el principio de su gobierno dijo que se iba a hacer una auditoría de la mina”, expresó.

El ministro explicó que, como primera acción, se aprobó un plan de gestión segura con el fin de asegurar el área y retirar materiales que podían representar un riesgo. “Heredamos este tema y aprobamos el plan de gestión segura para poder asegurar el área y salir de los materiales que estaban en el área y que podían ser contaminantes”, señaló.

Moltó aseguró que el proceso se ha manejado con transparencia, mediante reportes constantes publicados en los sitios web del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Comercio e Industrias. Precisó que la auditoría está siendo administrada por el Ministerio de Ambiente y que próximamente estará disponible al público.

En relación con las inspecciones en el distrito de Donoso, el titular del MICI indicó que se trata principalmente de verificaciones técnicas y ambientales, cuyos resultados también se reflejan en los portales oficiales de las instituciones involucradas.

Sobre el Código Minero, reiteró que no forma parte de la agenda actual del Gobierno. “No es un tema que estemos hablando; estamos enfocados en manejar correctamente el tema de la mina para que no se convierta en un problema ambiental”, afirmó.

El ministro detalló que se han realizado acciones como la exportación del material, la salida de explosivos que permanecían en el área, así como el mantenimiento de equipos e instalaciones, y añadió que los recursos generados han sido destinados, por decisión del presidente, a obras en beneficio de la población.

Finalmente, Moltó recalcó que cualquier anuncio o decisión futura sobre la mina corresponde exclusivamente al presidente de la República.