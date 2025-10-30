Gobierno inicia auditoría a Minera Panamá y reactiva empleos temporales

El presidente de la República José Raúl Mulino confirmó que el Gobierno Nacional inició la auditoría oficial a Minera Panamá, proceso que marca la ruta hacia la revisión integral del contrato y las operaciones posteriores al cierre de la mina Cobre Panamá, en Donoso, provincia de Colón. Durante la conferencia semanal de los jueves, el mandatario explicó que la auditoría permitirá verificar el estado físico, técnico y ambiental de las instalaciones, así como las condiciones del personal que permaneció a cargo del mantenimiento mínimo aprobado por el Gobierno. “La auditoría ya empezó. Queremos saber exactamente qué hay allí, cuál es el estado de la infraestructura y los compromisos que la empresa mantiene con el país”, dijo Mulino, al recalcar que la medida responde a un proceso ordenado y soberano del Estado panameño. El mandatario agregó que, paralelamente, se impulsan ferias de empleo orientadas a labores de mantenimiento, con el fin de reincorporar trabajadores afectados por la paralización del proyecto tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato. Mulino destacó que la reactivación parcial no implica reinicio de operaciones extractivas, sino mantenimiento técnico autorizado para conservar equipos e instalaciones en condiciones seguras.

El presidente reiteró que cualquier decisión futura sobre la mina deberá basarse en transparencia, sostenibilidad ambiental y beneficio nacional. “Estamos actuando con prudencia. La auditoría nos dirá cuál es la realidad del proyecto. Lo que está en juego son los recursos del país”, subrayó. El proceso, coordinado entre el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), busca definir la situación jurídica y física de las concesiones, así como los bienes del Estado en el área minera. Mulino también reconoció la disposición al diálogo mostrada por la empresa, lo que —según afirmó— ha contribuido a reducir la tensión entre el Gobierno y la compañía. “La empresa ha mostrado voluntad de colaborar. Eso es positivo. Pero la auditoría es del Estado, no negociable, y marcará la pauta de lo que viene”, puntualizó el mandatario ante el cuestionamiento de los medios de comunicación. El Gobierno ha insistido en que la revisión del caso de Minera Panamá será un proceso técnico, institucional y soberano, con resultados que definirán los siguientes pasos del país en materia minera.

