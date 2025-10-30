Gobierno inicia auditoría a Minera Panamá y reactiva empleos temporales

El presidente de la República <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> confirmó que el <b>Gobierno Nacional inició la auditoría oficial a Minera Panamá</b>, proceso que marca la ruta hacia la revisión integral del contrato y las operaciones posteriores al cierre de la mina<b> Cobre Panamá</b>, en Donoso, provincia de Colón.Durante la conferencia semanal de los jueves, el mandatario explicó que la auditoría permitirá <b>verificar el estado físico, técnico y ambiental de las instalaciones</b>, así como las condiciones del personal que permaneció a cargo del mantenimiento mínimo aprobado por el Gobierno.<i>'La auditoría ya empezó. Queremos saber exactamente qué hay allí, cuál es el estado de la infraestructura y los compromisos que la empresa mantiene con el país</i>', dijo Mulino, al recalcar que la medida responde a un proceso ordenado y soberano del Estado panameño.El mandatario agregó que, paralelamente, se impulsan <b>ferias de empleo orientadas a labores de mantenimiento</b>, con el fin de <b>reincorporar trabajadores</b> afectados por la paralización del proyecto tras la declaratoria de inconstitucionalidad del contrato.Mulino destacó que la <b>reactivación parcial</b> no implica reinicio de operaciones extractivas, sino <b>mantenimiento técnico autorizado</b> para conservar equipos e instalaciones en condiciones seguras.