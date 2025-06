Gremios mineros exigen reactivación minera con regulación

Siete agrupaciones del sector minero unieron fuerzas para hacer un llamado al diálogo con el Gobierno nacional, debido al desempleo masivo que enfrenta el sector tras el cese de las operaciones mineras desde noviembre de 2023.

Estas organizaciones fueron: Utramipa (Unión de Trabajadores de Minera Panamá), Sinticopp (Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Perforación de Panamá), UGT (Unión General de Trabajadores), Comité Cívico de Omar Torrijos, Unipplas (Unión Nacional de Trabajadores del Petróleo, Plástico y Afines), Camipa (Cámara Minera de Panamá) y Apimpa (Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña).

Después de 19 meses de paralización en las operaciones mineras, los gremios de este sector manifestaron su preocupación por el futuro de 40.000 empleos directos e indirectos que se vieron afectados. “Somos los verdaderos protagonistas del proyecto de Cobre Panamá, el cual generaba plazas de empleo, estabilidad y un futuro para un gran número de panameños”, expresó Michael Camacho, dirigente de Utramipa.

Leonardo Carrasco, representante de la UGT, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre Minera Panamá S.A. y el Estado panameño: “Estamos aquí bajo la legalidad, porque lo que se declaró inconstitucional fue el contrato, pero la actividad minera está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política que la rige”, dijo.

“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a la Asamblea; seguiremos alzando la voz, porque consideramos que se nos vulneró el derecho al trabajo para buscar bienestar para nuestra familia y por ende para el país”, afirmó Carrasco.

Se trata de 76 familias y 50.000 personas que residen en comunidades allegadas al proyecto minero, que no solo son golpeadas por la paralización minera, sino también por necesidades sociales no atendidas, de acuerdo con el portavoz del Comité Cívico de Líderes de Donoso, La Pintada y Omar Torrijos.

“Reclamamos el sí a la industria minera. No es lógico que nosotros como comunitarios tengamos que migrar a la capital del país en busca de oportunidades cuando ya existen aquí [en el interior del país]”, manifestó el líder, quien además solicitó la ejecución completa del Plan de Gestión y Preservación Segura (PGS) de la mina que brindaría alivio económico ante la situación actual.

En la línea de talento humano, profesionales mineros instruidos en Panamá hoy se desempeñan en otras áreas del mundo. “Son ingresos que nosotros pudiéramos tener aquí; no tiene sentido tener el recurso, haber empezado la actividad y cerrarla de esta manera para seguir perdiendo empleo”, estimó la Apimpa.

Cuatro de cada diez panameños desempeñan un trabajo informal, según el ingeniero Roderick Gutiérrez, presidente de Camipa. “Solamente con este proyecto, en 2025 se han perdido 1.700 millones de dólares. La crisis actual no es por el cierre de calles; es por el desempleo. Por eso le hacemos un llamado al señor presidente, porque Panamá no aguanta otro año más”.

Cecilia Martínez, moradora de Coclesito, inició su intervención bajo una advertencia al público general: “A algunos no les agradará lo que voy a decir, pero es lo necesario. No apuntamos o no nos vamos a conformar con un PGS. Queremos la apertura de la mina Cobre Panamá”, demandó, aprovechando el espacio a su vez para compartir el sufrimiento que acaece a su comunidad. “Hemos aprendido de todo eso, pero estamos aquí”.

Los gremios culminaron la conferencia de prensa extendiendo una invitación a la marcha pacífica que llevarán a cabo este domingo 22 de junio en Penonomé, a las 9:00 a.m., donde protestarán para exigir la reactivación económica de la actividad minera.

“No queremos que Minera Panamá regrese como estaba antes, queremos que regrese mejor, que regrese bajo una fiscalización, que se realice un proceso responsable, primeramente para el ambiente, para las comunidades y para el pueblo panameño”, concluyó el dirigente de Utramipa, Michael Carrasco.