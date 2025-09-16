Grupo Melo destaca en el Foro de Inversionistas por su modelo empresarial sostenible

Durante el Foro de Inversionistas 2025, <b>Grupo Melo</b> fue reconocido por la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) como uno de los <b>'Campeones del Mercado ASG'</b>. El grupo recibió <b>tres distinciones </b>por sus <b>buenas prácticas en gobierno corporativo, gestión ambiental, social y de gobernanza (ASG), y desarrollo social con enfoque de igualdad de género.</b> Estos reconocimientos posicionan a Grupo Melo como referente en sostenibilidad empresarial en Panamá.<i>'Hemos aprendido que la sostenibilidad y competitividad no se excluyen, se complementan. Integrar criterios ASG nos ha permitido generar valor a las comunidades, operar con mayor eficiencia y prepararnos mejor para el futuro. Esto solo es posible cuando se impulsa la sostenibilidad desde la alta dirección y se alinean las acciones con el contexto país. Como empresa 100% panameña, tenemos el compromiso de contribuir activamente a Panamá', </i>destacó <b>Arturo Melo Klepitch, Presidente de Grupo Melo.</b>