Guerra en el Medio Oriente: cómo el alza del combustible afectaría la mesa panameña

El economista Eric Molino aporta una visión macroeconómica necesaria para entender la magnitud de la crisis. Detalló que el conflicto ocurre en una región que produce el 35 % de la urea a nivel mundial, un fertilizante crítico para la agricultura. 'No solo es el combustible, es el impacto en los fertilizantes y el aumento en los fletes internacionales debido a la necesidad de redirigir rutas marítimas fuera del Estrecho de Ormuz', explica Molino. No obstante, Molino matiza el impacto señalando que la reciente apreciación del dólar (Dollar Index) ha servido como un pequeño amortiguador para las importaciones panameñas, aunque reconoce que el alza del crudo ha sido mucho más agresiva que cualquier beneficio cambiario.