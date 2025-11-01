Hito en el Cuarto Puente: vaciado masivo marca 27% de progreso

El proyecto del <b>Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá</b> alcanzó un <b>27.13 % de avance global</b>, tras el inicio del <b>vaciado de 1,600 metros cúbicos de concreto</b> en el cabezal de la pila M3, ubicada en el sector de La Boca, corregimiento de Ancón.Este procedimiento marca un <b>hito estructural y financiero</b> en la obra de infraestructura más costosa que ejecuta actualmente el Estado panameño, con una inversión de <b>$1,300 millones</b>.El <b>vaciado masivo</b>, ejecutado por el <b>Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP)</b>, se desarrolla en <b>dos fases</b>: la primera, de 500 m³ continuos durante 12 horas, y la segunda, de 1,100 m³ adicionales el próximo fin de semana.Según el <b><a href="/tag/-/meta/mop-ministerio-de-obras-publicas">Ministerio de Obras Públicas (MOP)</a></b>, este proceso equivale en magnitud a la construcción de <b>un kilómetro de carretera de doble vía</b>, utilizando <b>concreto de alta resistencia diseñado para durar un siglo</b>.<i>'Estamos en la fundación de la torre principal del este, que soportará la mitad de la carga del puente. Este vaciado es el elemento masivo más importante del proyecto'</i>, explicó el ingeniero <b>Mario Montemayor</b>, superintendente del consorcio.<i>'El concreto ha sido diseñado no solo para resistir cargas, sino para evitar la corrosión del acero interior por al menos 100 años',</i> detalló.La operación involucra a <b>más de 120 trabajadores</b>, bajo un esquema de turnos continuos y control térmico del concreto, que evita fisuras y asegura la integridad estructural.El cabezal, de <b>24 metros de largo, 19 de ancho y 3.5 de espesor</b>, descansa sobre <b>20 pilotes</b> de 2 metros de diámetro, anclados a 20 metros de profundidad —ocho de ellos en roca sólida—, y reforzados con <b>670 toneladas de acero</b>, capaces de soportar <b>sismos de hasta 2,475 años de recurrencia</b>.Por su parte, el ministro de Obras Públicas, <b><a href="/tag/-/meta/jose-luis-andrade">José Luis Andrade</a></b>, destacó que la actual administración recibió la obra con apenas un <b>1 % de avance</b> y que en <b>año y medio de gestión</b> ha logrado reactivarla hasta superar el <b>27 %</b>.<i>'El proyecto acumulaba cuatro años de retraso por la irresponsabilidad del pasado gobierno. Hoy demostramos que es posible recuperar el ritmo y entregar el Cuarto Puente en 2028'</i>, afirmó Andrade.El <b>Cuarto Puente</b>, que conectará la capital con Panamá Oeste mediante <b>seis carriles</b> (tres por sentido) y una velocidad de diseño de <b>80 km/h</b>, contempla además <b>viaductos e intercambiadores</b> en ambos extremos. Su construcción generará más de <b>3,000 empleos directos y 15,000 indirectos</b>.Desde la <a href="/tag/-/meta/presidencia-de-la-republica-de-panama">Presidencia</a>, el ministro para Asuntos del Canal, <b>José Ramón Icaza</b>, resaltó que la infraestructura <b>mejorará la movilidad de más de medio millón de personas</b> que diariamente enfrentan extensos tranques para ingresar o salir de la ciudad capital.<i>'Este puente no solo es ingeniería; representa más tiempo en familia y mejor calidad de vida para quienes viven y trabajan en Panamá Oeste',</i> señaló Icaza.Con el vaciado de la pila M3, el Gobierno Nacional busca <b>devolver credibilidad a la ejecución de megaproyectos públicos</b>, demostrando avances medibles luego de años de estancamiento técnico y financiero.