IAP: Panamá debe priorizar la evidencia científica para su nuevo etiquetado frontal

El presidente del IAP insistió en que el país debe evitar regulaciones apresuradas que puedan generar confusión o incluso barreras técnicas al comercio. En su opinión, la discusión legislativa en la Asamblea Nacional debe reconocer que Panamá es parte de un proceso regional más amplio y que cualquier normativa local debe estar alineada con los compromisos de integración. 'Los mecanismos de integración como el SIECA son fundamentales para que industria, gobierno, academia y sociedad civil construyan normas adoptables para toda la región. La armonización es clave para garantizar seguridad alimentaria y facilitar el comercio', afirmó Montes. Precisamente, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) junto con otros gremios empresariales ya habían solicitado a la Asamblea Nacional suspender la discusión del Proyecto de Ley 265. En una carta conjunta, los gremios recordaron que Panamá es parte del SIECA y participa en la discusión de los RTCA sobre etiquetado. 'Emitir una nueva regulación de manera unilateral nos coloca en riesgo de incumplir la normativa centroamericana y representa un retroceso del proceso de armonización', advirtieron.Asimismo, Ruth A. Harding Alderete, directora general de Administración de Tratados Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), confesó a este medio que cualquier normativa que el país adopte debe estar alineada al marco del SIECA.La directora Alderete enfatizó que, bajo la coordinación de Panamá, se logró consensuar una hoja de ruta regional que define las etapas y la metodología para el análisis de este reglamento. Actualmente, dijo, el debate técnico a nivel centroamericano se centra en dos modelos de advertencia gráfica basados en pictogramas impresos: el modelo tipo lupa y el modelo de octágonos.