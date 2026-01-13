Índice regional coloca a Panamá en el promedio latinoamericano de libertad educativa

Panamá se ubicó en el promedio regional en libertad educativa, según el Índice de Libertad Educativa (ILE) para América Latina 2025, un estudio internacional presentado este 13 de enero por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), con el respaldo de la Fundación Libertad y la Gran Alianza Educativa.

El país obtuvo un puntaje de 0.406 sobre 1, quedando por detrás de los sistemas educativos con mayor apertura de la región, encabezados por Chile (0.669) y México (0.576). También superan a Panamá Paraguay (0.500), Uruguay (0.491), Perú (0.483), República Dominicana (0.476), Bolivia (0.473), El Salvador (0.462), Costa Rica (0.441), Argentina (0.425), Brasil (0.424) y Colombia (0.410), en un ranking que evalúa la apertura, diversidad y flexibilidad de los sistemas educativos en 20 países latinoamericanos.

En la medición, revelada en diciembre de 2025, Panamá solo supera a Haití (0.365), Honduras (0.355), Ecuador (0.319), Guatemala (0.309), Nicaragua (0.300), Venezuela (0.239) y Cuba (0.001).

El resultado evidencia que, pese a contar con una oferta educativa diversa, el sistema panameño aún limita la libertad efectiva de las familias para elegir la educación de sus hijos, así como la capacidad de innovación de los actores privados, dos dimensiones centrales del ILE que inciden directamente en la calidad y competitividad del sistema nacional.

El estudio fue coordinado por el académico Martín Krause y contó con el financiamiento de la Templeton World Charity Foundation, analizando el desempeño educativo de 20 países de América Latina desde una perspectiva comparada.

El índice evalúa dos grandes dimensiones: la libertad para aprender, que mide la capacidad de las familias para elegir proyectos educativos acordes a las necesidades de sus hijos, y la libertad para enseñar, que analiza el grado de autonomía de los actores privados para crear y sostener iniciativas educativas. En el caso de Panamá, el puntaje en Libertad para Aprender fue de 0.381 sobre 1, mientras que en Libertad para Enseñar alcanzó 0.432 sobre 1. El informe advierte que las restricciones en los espacios reales de elección y en la asignación de recursos públicos limitan el dinamismo del sistema frente a modelos más abiertos de la región.

Los resultados se conocen en un momento clave para el país, cuando se prepara el debate sobre las reformas a la Ley de Educación impulsadas por el Gobierno, orientadas a mejorar la calidad y la equidad del sistema. En ese contexto, APEDE ha reiterado la necesidad de avanzar hacia un modelo educativo que permita a cada familia y estudiante acceder a opciones que respondan a sus necesidades, alineado con prácticas más flexibles y efectivas a nivel regional.

Si bien no existen datos públicos comparables del ILE para Panamá en años anteriores, debido a la novedad del índice, la fotografía actual ubica al país en una posición intermedia, que abre el debate sobre cómo evolucionar hacia sistemas donde la libertad educativa funcione como motor de mejora en la calidad, inclusión y oportunidades.

De acuerdo con organismos internacionales como la Unesco, Panamá ha registrado avances en cobertura y acceso educativo en la última década; sin embargo, persisten desafíos importantes en calidad y equidad, especialmente entre zonas urbanas y rurales, lo que refuerza la necesidad de políticas integrales que combinen libertad de elección con eficacia del sistema educativo.