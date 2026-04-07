Industria del concreto espera repunte en 2026 con impulso de la ley de interés preferencial

La industria del concreto en Panamá se prepara para un 2026 de recuperación, con expectativas de crecimiento moderado y un renovado impulso gracias a la ley de interés preferencial. Tras años de ajuste, el sector busca consolidar su resiliencia y aprovechar las oportunidades que ofrecen los proyectos públicos y privados, ante la necesidad de sostenibilidad y condiciones financieras más atractivas.

La directora ejecutiva de la Asociación Panameña de Productores de Concretos (APPC), Ana Raquel Ulloa, destacó que Panamá ha logrado posicionarse como referente regional en materia de infraestructura. “Cuando hablamos y participamos en congresos con otros países, resulta que Panamá tiene infraestructuras muy grandes y muy avanzadas comparadas con la región. El mayor ejemplo es el Canal de Panamá, pero también los edificios: tenemos infraestructuras y edificios muy altos que otros países no tienen”, subrayó.

Aunado a lo anterior, Ulloa destacó que Panamá ha desarrollado edificaciones de gran resistencia y calidad, lo que ha elevado su perfil internacional.

Sin embargo, reconoció que la producción nacional ha tenido altibajos en los últimos años, pero mantiene un potencial significativo: el 2022 fue uno de los mejores periodos recientes, con alrededor de 1.5 millones de metros cúbicos producidos. Pero en los años siguientes la cifra se redujo en casi 10%, cerrando 2025 con 1.3 millones de metros cúbicos, pese a que la capacidad instalada del país se estima entre 2 y 2.5 millones. “Estamos produciendo menos de la mitad de lo que podemos, pero confiamos en que este 2026 será mejor que el año pasado, siempre y cuando factores externos como la guerra y el precio del combustible no afecten los proyectos”, dijo.