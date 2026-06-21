Industria, zonas francas y exportaciones: los motores del crecimiento del PIB en 2026

La economía panameña inició el 2026 con un desempeño alentador. Según la Contraloría General de la República, el Producto Interno Bruto (PIB) creció 4.8% en el primer trimestre, lo que representa un incremento de $1,032 millones y un total de $22,550.7 millones. Esta cifra es el resultado del dinamismo de sectores estratégicos que han contribuido de manera decisiva al repunte económico: la industria, las zonas francas y las exportaciones. Para el sector privado, estos rubros han aportado inversión, empleo y diversificación, consolidando a Panamá como un hub regional con capacidad de adaptación frente a los desafíos globales.

Industriales

El presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rosmer Jurado, destacó que los motores principales del crecimiento han sido el Canal de Panamá, el sector marítimo y el transporte, que han sostenido el dinamismo pese a tensiones geopolíticas. “El Canal ha tenido una mayor cantidad de tránsitos, lo que ha elevado los ingresos y se refleja en el crecimiento económico”, afirmó. Jurado añadió que la construcción, especialmente en proyectos de infraestructura y carreteras, también impulsa la recuperación. En el ámbito laboral, mencionó las cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), que muestran un aumento en las contrataciones, lo cual contribuye a reducir el desempleo y fortalecer la recuperación industrial. El SIP proyecta un crecimiento industrial de entre 2% y 2.5% para el resto del año, condicionado a la evolución de factores externos y la reactivación de actividades económicas.

Zonas francas

Aida Michelle Ureña de Maduro, presidenta de la Asociación de Zonas Francas de Panamá, resaltó que estas áreas se han consolidado como plataformas de producción y valor agregado. “Panamá ha tenido una posición de beneficio en el tránsito por el Canal, pero también en ofrecer ese punto para valor agregado, y ahí es donde las zonas francas juegan un papel primordial en el desempeño del comercio mundial”, señaló. La presidenta de la asociación mencionó que actualmente, más de 18 zonas francas albergan a unas 170 empresas, convirtiéndose en el tercer empleador nacional y generando plazas de trabajo bien remuneradas. Enfatizó que el reto está en agilizar procesos y mejorar la coordinación institucional para potenciar aún más su impacto. Además, destacó la diversidad de modelos: desde zonas francas “boutique” que sirven de semillero para nuevas industrias, hasta complejos de mayor extensión como PanaPark y la zona franca de Limoges, que ofrecen espacio para proyectos de gran escala.

Exportaciones

En el ámbito externo, el director nacional de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Eric Dormoi, subrayó la importancia de la diversificación de la oferta exportable. “Lo interesante es que otros productos están compensando las caídas en rubros tradicionales, y eso refleja la capacidad de Panamá para diversificar su oferta”, indicó. Entre los productos que se consolidan figuran el camarón congelado, pescado, café, medicamentos y madera teca procesada, con Estados Unidos como principal destino (18% de las exportaciones), seguido por Taiwán, Países Bajos, India y el Caribe. Dormoi proyectó que las exportaciones podrían cerrar el año entre $1,250 y $1,300 millones, en un contexto de recuperación tras la caída del banano en 2025. Asimismo, subrayó el potencial del cacao panameño, que ha recibido reconocimientos internacionales por su calidad y que, según Dormoi, debe ser procesado con valor agregado para conquistar nuevos mercados.

Inversión

El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), Aurelio Barría, en una conferencia de su gremio comentó que las cifras de crecimiento son un buen indicador, pero no son suficientes. “Hay sectores que se están moviendo más rápido que otros o están generando actividad positiva, como el comercio al por menor y el mayor, el tema logístico con el Canal y el movimiento de los puertos. Sin embargo, el gran reto que tenemos es traducir ese crecimiento a inversión a nuestro país y que esas inversiones se traduzcan en plazas de trabajos permanentes. Sería el escenario ideal”, afirmó Barría. Entre 2024 y 2025, la Inversión Extranjera Directa (IED) cayó 63%, de acuerdo a cifras oficiales de la Contraloría. Para Barría, hay un elemento clave necesario para atraer mayor inversión al país. El presidente de la Cciap recalcó que es importante la confianza, preservar el tema del grado de inversión, mejorar las finanzas del Estado, ya que de esta forma se genera la atracción de capitales. “Yo he sido testigo de dos viajes oficiales a Marruecos y a Grecia, acompañando al vicecanciller y al presidente. Ese fue el mensaje en ambas visitas. Generar confianza, transmitir confianza mediante lo que estamos haciendo como país y de esa manera invitar a estas empresas y a estos inversionistas, a través también de los gobiernos, a que vean a Panamá como un puerto seguro para sus inversiones en materia económica”, puntualizó.

Rosmer Jurado Presidente del SIP “El Canal ha tenido una mayor cantidad de tránsito, lo que ha elevado los ingresos y se refleja en el crecimiento económico”

Aida Michelle Ureña de Maduro Presidenta de la Asociación de Zonas Francas Panamá ha tenido una posición de beneficio en el tránsito por el Canal, pero también en ofrecer ese punto para valor agregado, y ahí es donde las zonas francas juegan un papel primordial en el desempeño del comercio mundial”,