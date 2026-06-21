Industria, zonas francas y exportaciones: los motores del crecimiento del PIB en 2026

En el ámbito externo, el director nacional de exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Eric Dormoi, subrayó la importancia de la diversificación de la oferta exportable. 'Lo interesante es que otros productos están compensando las caídas en rubros tradicionales, y eso refleja la capacidad de Panamá para diversificar su oferta', indicó. Entre los productos que se consolidan figuran el camarón congelado, pescado, café, medicamentos y madera teca procesada, con Estados Unidos como principal destino (18% de las exportaciones), seguido por Taiwán, Países Bajos, India y el Caribe.Dormoi proyectó que las exportaciones podrían cerrar el año entre $1,250 y $1,300 millones, en un contexto de recuperación tras la caída del banano en 2025. Asimismo, subrayó el potencial del cacao panameño, que ha recibido reconocimientos internacionales por su calidad y que, según Dormoi, debe ser procesado con valor agregado para conquistar nuevos mercados.