Inec prevé que la inflación de Panamá se ubique por encima del 2%

“Eso se debe a que el dólar estadounidense es una moneda muy estable y por ahora sigue siendo la moneda número uno a nivel global, y eso no creo que cambie muy pronto. Eso le da a Panamá cierta estabilidad con su indicador de la inflación”, comentó Moreno.

IPC

El Inec mide la inflación de Panamá, a través del índice de precio del consumidor (IPC). Los datos más recientes muestran que entre febrero y marzo de 2024 se experimentó una variación de 0,3%.

Los grupos que presentaron aumento en sus precios fueron el transporte en 1,9%; bienes y servicios diversos 0,4%; bebidas alcohólicas y tabaco 0,3%; vivienda, agua, electricidad y gas; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar; y restaurantes y hoteles, todos 0,1%.

Por su parte, los grupos que presentaron disminución en sus precios fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas; prendas de vestir y calzado ambos en 0,2%; y en menor medida estuvieron recreación y cultura.

Mientras que la inflación tuvo una variación interanual de 1,7% en marzo de 2024, si se compara con igual mes de 2023. Aquí los grupos que mostraron aumento en sus precios fueron: transporte en 5,5%; bienes y servicios diversos 3,1%; restaurantes y hoteles 2,8%; vivienda, agua, electricidad y gas 2,3%; salud 1,3%; alimentos y bebidas no alcohólicas 0,9%; educación 0,7% y bebidas alcohólicas y tabaco 0,5%.

Los que presentaron disminuciones fueron prendas de vestir y calzado en 2,0%; recreación y cultura 0,8%; muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar 0,4%; comunicaciones 0,3%.

Moreno recordó que la matriz de evolución de la inflación en Panamá siempre ha estado por debajo del 3%, según el índice de la inflación, la tabla que mide la evolución de los precios.

Por ejemplo, mencionó que al cierre de 2023 el país reportó una inflación de 1,5%, cuando el Inec espera un poco más. “El indicador se mantuvo por debajo de 2%, que era un poco la tendencia que se venía observando en años anteriores”, dijo el director del Inec.

Para que la inflación de 2023 se repita en 2024 a un mismo porcentaje o mejor, según el director del Inec, ese comportamiento dependerá mucho de los acontecimientos internacionales, en los que no se dé una guerra entre Irán e Israel, que pueda desestabilizar el mercado de hidrocarburo, así como en el golfo, la mayor zona de producción global de petróleo, en el mundo. “Nuestra economía depende mucho del petróleo, por ejemplo, la matriz energética de Panamá es térmica en un 60%, aunque ya se ha incursionado en la eólica, fotovoltaica y solar, que ha llevado a una diversificación, que todavía sigue siendo pequeña”, explicó Moreno.

“Todo esto puede impactar en el transporte y pasaje aéreo. Además, no me atrevería a decir que fuera más suave o no, porque todo depende del comportamiento de muchos escenarios internacionales que todavía están con signos de interrogación”, añadió.