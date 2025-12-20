Inflación de Panamá experimenta leve aumento de 0.02% en noviembre

La inflación en Panamá experimentó un leve aumento de 0.02 % en noviembre comparado con el mes anterior, arroja el Índice de Precios del Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República.

De acuerdo con el reporte mensual, las divisiones que reflejaron crecimientos fueron: cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos en 0.4 %; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y recreación, deporte y cultura, todos, 0.3 %; y servicios de restaurantes y alojamientos, 0.1 %.

El incremento observado en la división cuidado personal, protección social y bienes y servicios diversos fue por el aumento en tres de sus cinco clases. La mayor variación se reflejó en “joyería y relojería”, 2.9%.

El crecimiento presentado en la división alimentos y bebidas no alcohólicas fue por el alza en diez de sus trece clases. Las mayores variaciones se observaron en “hortalizas, tubérculos, plátanos y legumbres”, 2.0 %, debido al aumento en el precio de hortalizas de hoja o de tallo, frescas o refrigeradas; hortalizas frutales, frescas o refrigeradas; y tubérculos y plátanos; y “azúcar, confitería y postres”, 1.0 %, principalmente por el incremento en el precio de chocolate y snacks.

El aumento observado en la división salud fue por el alza en dos de sus ocho clases, la mayor variación se registró en “medicamentos”, 0.7 %, por el incremento en el precio de medicamentos y preparaciones farmacéuticas.

Por su parte, la división recreación, deporte y cultura presentó aumento en dos de sus once clases, la mayor variación se observó en “paquetes turísticos”, 2.9 %. El alza reflejada en la división servicios de restaurantes y alojamientos fue por el incremento en una de sus dos clases, “servicios de alojamiento”, 0.6 %.

La división prendas de vestir y calzado presentó un leve aumento. Las divisiones servicios educativos; y seguros y servicios financieros no mostraron variación. Las divisiones que registraron decrecimientos fueron: vivienda, agua, electricidad y gas, en 0.3 %; muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar; transporte; e Información y comunicación, todas, 0.2 %; y bebidas alcohólicas y tabaco, 0.1 %.

El descenso presentado en la división Vivienda, agua, electricidad y gas fue por la disminución en dos de sus nueve clases, la mayor variación se presentó en “electricidad”, 2.3 %.

La reducción reflejada en la división muebles, equipo doméstico y mantenimiento rutinario del hogar fue por el decrecimiento en seis de sus diez clases. La mayor variación se presentó en “reparación de electrodomésticos”, 2.8 %.

La disminución observada en la división transporte fue por la baja en tres de sus diez clases, la mayor variación se presentó en “combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal”, 2.5 %, por el decrecimiento en el precio de gasolina, y lubricantes.

El descenso registrado en la división información y comunicación fue por la disminución en una de sus nueve clases, “equipo de telefonía móvil”, en 1.3 %.

La baja presentada en la división Bebidas alcohólicas y tabaco fue por el descenso en dos de sus tres clases. La mayor variación se mostró en “destilados, licores y vinos”, en 0.8 %.