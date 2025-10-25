Iniciativa de la FAO promueve una pesca responsable y una acuicultura sostenible

La FAO impulsa la Iniciativa de Transformación Azul, un esfuerzo global orientado a incrementar la contribución de los sistemas alimentarios acuáticos a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y sostenibilidad de los medios de vida, así como a fomentar el crecimiento inclusivo y sostenible de la pesca y la acuicultura. Esta iniciativa promueve prácticas responsables que permitan que los sistemas alimentarios acuáticos sean sostenibles y resilientes, fortaleciendo la gobernanza y apoyando a los países en la formulación e implementación de políticas públicas. El compromiso de la FAO con esta transformación ha sido reconocido en espacios internacionales de alto nivel, como el G20, que ha destacado la importancia de la transformación azul para alcanzar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios acuáticos dentro de su agenda global.Nuestro trabajo se centra en promover una pesca responsable y una acuicultura sostenible, proteger los derechos humanos de las comunidades pesqueras, mejorar las condiciones laborales, avanzar en el ordenamiento y gestión sostenible de la pesca y el fortalecimiento de los mecanismos para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Todas estas acciones se enmarcan en la visión de la FAO de avanzar hacia una Mejor Producción, una Mejor Nutrición, un Mejor Medio Ambiente y una Vida Mejor, sin dejar a nadie atrás.