Integrar el sistema de salud impulsaría la economía de Panamá, señala Roche

Panamá debe transformar su sistema de salud en un motor de productividad y sostenibilidad fiscal. La integración institucional, la digitalización de expedientes, la expansión de la telemedicina y el uso de inteligencia artificial son pasos urgentes que, acompañados de alianzas público-privadas, pueden convertir la salud en un factor de competitividad nacional. A estas conclusiones llegó Álvaro Soto, gerente general de Roche Pharma para Centroamérica, Caribe y Venezuela, durante una entrevista en exclusiva con La Estrella de Panamá. Soto conversó en el marco de la 15ª edición del Roche Press Day, celebrado en Costa Rica, esta semana, donde el diario La Estrella de Panamá fue invitado como uno de los medios de comunicación con amplia trayectoria en temas de salud.

Integración

Soto destacó que Panamá enfrenta un reto inmediato: la fragmentación de su sistema de salud. “Panamá está buscando integrar los servicios de salud del Seguro Social con el Ministerio de Salud, lo cual me parece una iniciativa absolutamente necesaria”, afirmó. La integración, explicó, permitiría aprovechar economías de escala y reducir inequidades, con efectos directos en la eficiencia del gasto público. Una compra consolidada de medicamentos y la armonización de protocolos de tratamiento no solo mejorarían la calidad de atención, sino que optimizarían el uso de recursos fiscales. “En un solo sistema vamos a tratar a las personas de la misma manera”, puntualizó.

Productividad

El ejecutivo insistió en que la inversión en salud genera retornos económicos tangibles. Citó estudios que demuestran que cada dólar invertido en prevención puede ahorrar hasta cuatro en tratamientos más costosos. “Si tratamos temprano, podemos curar a la persona mientras que en una etapa metastásica ya no. Curando a la persona, la volvemos a ver productiva”, señaló. Este enfoque, añadió, es crucial para Panamá, donde la sostenibilidad fiscal depende de maximizar la productividad de su población. La salud, vista como inversión, se convierte en un factor de competitividad nacional.

Digitalización

Otro eje económico señalado por Soto es la digitalización de expedientes clínicos. “La digitalización es vital porque no vamos a poder usar las bondades de la inteligencia artificial si no tenemos datos”, explicó. La interconectividad entre el sector público y privado permitiría evitar duplicidad de estudios médicos y reducir costos. Además, la telemedicina, ya en uso en Panamá, puede expandirse para descongestionar consultas y acercar servicios a poblaciones remotas, lo que se traduce en un uso más eficiente de los recursos estatales.

Inteligencia artificial

Soto mencionó el caso de la empresa panameña Maxia, que desarrolla modelos de análisis de datos para anticipar brotes y enfermedades crónicas. Estas herramientas, dijo, permitirían intervenciones tempranas que reducen gastos hospitalarios y mejoran la planificación fiscal. Aunque reconoció que la transición hacia un sistema digitalizado puede tomar tiempo, aseguró que con voluntad política Panamá podría lograrlo en menos de cinco años. “La digitalización no solo traería transparencia, sino eficiencia al sistema de salud”, afirmó.

APP

El gerente de Roche Pharma recalcó que los desafíos de salud en Panamá requieren una articulación más sólida entre el sector público, privado, académico y tecnológico. “Es fundamental que haya alianzas público-privadas porque los desafíos que hay son gigantescos”, dijo. En este sentido, reveló que Roche ha trabajado en proyectos de navegación de pacientes junto al Ministerio de Salud, organizaciones de pacientes y la Universidad de Panamá. Estas iniciativas han reducido tiempos de atención en zonas remotas, lo que impacta directamente en la productividad laboral y en la eficiencia del gasto público.

Estabilidad fiscal