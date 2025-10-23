Inversión millonaria: MiBus aplaza licitación de 60 autobuses para el 29 de octubre

Panamá da un paso importante en la movilidad eléctrica para la transición energética. El sistema Transporte Masivo de Panamá, SA (MiBus) anunció para la próxima semana la adquisición de hasta 60 autobuses medianos de última generación, un proceso clave que representa una inyección de capital en la modernización de la flota pública.

La entrega de propuestas se tenía prevista para este miércoles 22 de octubre, según se había comunicado; pero este jueves, MiBus emitió un comunicado en el que informó a los interesados la publicación de la Adenda N.º 1 al Pliego de Cargos, la cual incorpora ajustes técnicos y ratificará la fecha definitiva para la presentación de propuestas: el miércoles 29 de octubre de 2025. El acto de apertura, que formalizará la competencia entre oferentes, se iniciará a las 10:01 a.m.

De acuerdo con el pliego de cargos, el precio de referencia para la adquisición de hasta 60 autobuses medianos entre 9 a 10 metros de largo es de $9,600,000.00. La compañía invitó a todos los participantes a consultar la adenda y documentos relacionados a través del portal oficial de PanamaCompra (Acto Público N.° 2025-2-81-01-08-LP-000014), asegurando un entorno de transparencia y competencia justa, crucial para este nivel de inversión.

Impacto económico

La compra de estas 60 unidades es una inversión estratégica orientada a la optimización de la cobertura y la frecuencia en las principales barriadas de Panamá y San Miguelito. Con esta adquisición se busca “fortalecer la flota de autobuses de TMPSA para la prestación del servicio a las millas de usuarios de los distritos de Panamá y San Miguelito”, señala el pliego.

Los nuevos autobuses, equipados con motores Euro V —que implican un menor costo operativo y un impacto ambiental reducido—, además de tecnología de piso bajo y rampas, garantizarán un servicio más ágil y eficiente para millas de usuarios. Este salto cualitativo se traduce en ahorros de tiempo para los trabajadores y en una mejora tangible en la productividad general de la ciudad.

Con esta acción, MiBus no solo reafirma su compromiso con la modernización continua del sistema de transporte público, sino con los principios de transparencia económica y equidad en la gestión de fondos públicos.