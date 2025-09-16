Investor Day Panamá 2025: Mercantil proyecta expansión y celebra 100 años de trayectoria

El Mercantil Investor Day Panamá 2025 fue un encuentro que reunió a destacadas personalidades del ámbito económico y empresarial para presentar información estratégica a inversionistas y líderes del sector financiero.

Entre los expositores resaltó la intervención de Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y actual asesor presidencial en temas logísticos, junto con la participación del equipo directivo de la organización.

“Lo que estamos buscando es precisamente hablar de nuestros planes, de nuestro crecimiento, dar muchísima transparencia sobre todos los resultados de Mercantil y, hacia adelante, como mencionábamos, cumplimos 100 años. Tenemos negocios en banca, seguros, reaseguros, fintech y compartíamos cuál es nuestra aspiración: llevar esta organización, que hoy maneja alrededor de 7,000 millones de dólares, a 10,000 millones de dólares en los próximos tres años. Queremos construir mucho con la gente, con el equipo, y fortalecer nuestra presencia no solo en Panamá, sino también en la región”, destacó Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil.

El objetivo del evento fue ofrecer una visión integral de las iniciativas y planes de crecimiento de la entidad financiera, con énfasis en el mercado panameño y en las demás geografías donde mantiene operaciones. En su intervención como orador principal, Alemán Zubieta aportó una mirada estratégica sobre el papel del Canal de Panamá en el posicionamiento del país como hub logístico y motor de atracción de inversión extranjera.

Por su parte, Vollmer, destacó que Panamá ocupa un lugar central en la estrategia regional de la organización. “Creemos firmemente en el potencial del país como centro financiero y logístico, y estamos comprometidos en seguir invirtiendo en su desarrollo, impulsando soluciones integrales que generen valor a nuestros clientes y a las comunidades donde operamos”, afirmó.