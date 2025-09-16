  1. Inicio
Investor Day Panamá 2025: Mercantil proyecta expansión y celebra 100 años de trayectoria

Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
  • 16/09/2025 13:18
El encuentro permitió reunir a inversionistas y líderes del sector financiero para compartir los planes de crecimiento de la institución bancaria

El Mercantil Investor Day Panamá 2025 fue un encuentro que reunió a destacadas personalidades del ámbito económico y empresarial para presentar información estratégica a inversionistas y líderes del sector financiero.

Entre los expositores resaltó la intervención de Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y actual asesor presidencial en temas logísticos, junto con la participación del equipo directivo de la organización.

“Lo que estamos buscando es precisamente hablar de nuestros planes, de nuestro crecimiento, dar muchísima transparencia sobre todos los resultados de Mercantil y, hacia adelante, como mencionábamos, cumplimos 100 años. Tenemos negocios en banca, seguros, reaseguros, fintech y compartíamos cuál es nuestra aspiración: llevar esta organización, que hoy maneja alrededor de 7,000 millones de dólares, a 10,000 millones de dólares en los próximos tres años. Queremos construir mucho con la gente, con el equipo, y fortalecer nuestra presencia no solo en Panamá, sino también en la región”, destacó Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil.

El objetivo del evento fue ofrecer una visión integral de las iniciativas y planes de crecimiento de la entidad financiera, con énfasis en el mercado panameño y en las demás geografías donde mantiene operaciones. En su intervención como orador principal, Alemán Zubieta aportó una mirada estratégica sobre el papel del Canal de Panamá en el posicionamiento del país como hub logístico y motor de atracción de inversión extranjera.

Por su parte, Vollmer, destacó que Panamá ocupa un lugar central en la estrategia regional de la organización. “Creemos firmemente en el potencial del país como centro financiero y logístico, y estamos comprometidos en seguir invirtiendo en su desarrollo, impulsando soluciones integrales que generen valor a nuestros clientes y a las comunidades donde operamos”, afirmó.

Mercantil: 100 años de trayectoria internacional

“Estamos avanzando mucho en el crecimiento de cada uno de los negocios. Por ejemplo, en banca hemos fortalecido el balance, dándole más solidez, y estamos muy orgullosos de ese esfuerzo. También estamos transformando toda la plataforma digital de Mercantil y todos los canales, haciendo un gran esfuerzo en esa línea. Además, estamos trabajando en proyectos para ser cada día más eficientes, muy enfocados en esa dirección”, añadio Vollmer.

Con una experiencia centenaria en los mercados de América Latina, Estados Unidos y Suiza, Mercantil desarrolla actualmente un plan de negocios ambicioso para fortalecer su presencia en Panamá y consolidarse como un actor relevante en la región.

En este contexto, Luciano Scandolari, CFO de la organización, subrayó que la fortaleza del grupo radica en su modelo diversificado, que integra múltiples líneas de servicios financieros. “Contamos con una propuesta de valor única en el mercado, al ofrecer un ecosistema que incluye banca, seguros, reaseguros, gestión patrimonial, casa de bolsa, banca privada, factoring, leasing y una fintech. Esta estructura nos permite adaptarnos a entornos complejos y brindar soluciones integrales a nuestros clientes”, sostuvo.

Scandolari añadió que la estrategia de crecimiento está claramente definida, con el objetivo de consolidar a Mercantil como el ecosistema financiero más completo del mercado, respaldado por un firme compromiso con la sostenibilidad. “Nuestros programas están alineados con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza), lo que refuerza nuestra visión de contribuir al desarrollo responsable de las comunidades donde operamos”, puntualizó.

