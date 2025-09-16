Enviado de Trump a Venezuela defiende diálogo con Maduro y descarta la vía militar

Richard Grenell, delegado especial del presidente estadounidense Donald Trump, reafirmó este martes que la estrategia frente al Gobierno de Nicolás Maduro debe privilegiar la conversación y la búsqueda de consensos.

Durante su intervención en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), celebrada por primera vez en Paraguay, el diplomático señaló: “Siempre me oirán como alguien que aboga por el diálogo. He ido a ver a Nicolás Maduro. Me he sentado frente a él. He expresado la postura de ‘América Primero’. Entiendo lo que quiere. Creo que aún podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia. Creo en evitar la guerra”.

Grenell recordó que a finales de enero visitó Caracas, donde sostuvo un encuentro con el líder chavista para discutir la repatriación de migrantes venezolanos deportados desde Estados Unidos.