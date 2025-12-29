La Alcaldía de Panamá espera un repunte del 5 % en la recaudación fiscal al cierre 2025

El tesorero municipal del Distrito de Panamá, Olmedo Rodríguez, informó que el municipio se encamina a cerrar el año 2025 con cifras récord en su recaudación fiscal.

Según las proyecciones actuales, se estima un crecimiento de entre el 3 % y el 5 % en comparación con el año anterior, alcanzando una cifra aproximada de $141 millones.

Rodríguez destacó que este incremento en los ingresos por tasas, impuestos y permisos se ha logrado sin realizar aumentos en la carga impositiva ni en las tasas vigentes.

Recalcó que la administración ha operado bajo el régimen municipal establecido desde 2011, enfocándose en la eficiencia y la fiscalización en lugar de la creación de nuevos gravámenes.

“Los datos arrojan que la recaudación que hemos tenido hasta la fecha podría ser la mayor que ha obtenido la Alcaldía históricamente”, señaló el Tesorero, durante una entrevista a TVN Noticias.

El tesorero mencionó que uno de los pilares de este éxito financiero ha sido la intensificación de las auditorías.

Durante recientes operativos de fiscalización, dijo, la Tesorería detectó que más de 6,000 compañías no estaban tributando de acuerdo con su actividad real.

Entre esas, que muchas empresas ejercían hasta tres actividades comerciales distintas, pero solo pagaban por una.

De acuerdo con Rodríguez, se está exigiendo el cumplimiento de la ley vigente desde 2011, la cual no había sido actualizada en la práctica desde hace años.

Enfatizó que no hay un plan de aumento de impuestos, sino un esfuerzo por “cobrar lo que corresponde” según lo dicta la ley.

Expendio de licores, obras y proyectos de construcción, permisos legales y comercio general son las actividades con mayor tributación en la Alcaldía.

Rodríguez vinculó el buen comportamiento de los contribuyentes con la visibilidad de la gestión: “Esa contribución ciudadana de ver que sus impuestos se están manejando de una manera segura y potable hace que las personas estén al día”.

Actualmente, la Alcaldía avanza en obras en los sectores Este, Centro y Norte del distrito.

A pesar de los retos del 2025, el funcionario explicó que la ejecución presupuestaria se ha mantenido moderada, lo que ha permitido un manejo financiero saludable. Además, se han implementado cambios operativos para que los trámites municipales se realicen con mayor agilidad, buscando reducir los tiempos de espera para el ciudadano.