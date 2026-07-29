La CCIAP suma 110 nuevas empresas a su membresía e integra a los 15 sectores productivos del país

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) incorporó a 110 nuevas empresas a su membresía durante un acto de juramentación liderado por el presidente del gremio, Aurelio Barría Pino. Con esta integración, la institución busca robustecer su red de colaboración y consolidarse como motor del sector privado y aliado estratégico para la estabilidad, la innovación y el progreso comercial del país.

Durante la ceremonia, los representantes de las organizaciones entrantes recibieron una inducción detallada sobre los beneficios, actividades y herramientas de capacitación que ofrece el gremio.

Llamado a la participación activa

En su intervención, el presidente de la CCIAP, Aurelio Barría Pino, agradeció la confianza depositada en la agrupación y resaltó el compromiso continuo de la institución con el crecimiento de sus agremiados y el desarrollo económico nacional.

“Nuestro compromiso desde que tomé posesión es con este gremio, con la empresa privada, con ustedes y con Panamá; es mucho más grande que cualquier zona de confort. Como todos sabemos: si a Panamá le va bien, a todos nos va bien. El espíritu de esta Cámara apunta en esa dirección. Su propósito es claro: promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional”, expresó Barría Pino.

El líder empresarial exhortó a los nuevos afiliados a ser parte activa de la institución y aprovechar las herramientas, redes de contactos y ferias comerciales disponibles. “Vivir la Cámara de Comercio significa ser protagonistas activos del dinamismo empresarial del país”, agregó.

Por su parte, Juan Arias, expresidente de la agrupación durante los periodos 2024-2025 y 2025-2026, destacó la trayectoria histórica del gremio y el impacto social de sus integrantes.

“Nuestra Cámara cuenta con más de un siglo de historia defendiendo y promoviendo la libre empresa, pero su verdadera fuerza radica en la participación de sus miembros. Invitamos a cada una de las empresas juramentadas a vivir la experiencia del gremio desde adentro: asistan a las juntas directivas, utilicen nuestras plataformas de conexión comercial y aporten sus ideas. Solo involucrándose de primera mano lograrremos crecer juntos y generar el impacto económico que Panamá necesita”, señaló Arias.

Arias recordó además que la CCIAP ha sido el punto de encuentro de los empresarios en Panamá para generar negocios locales e internacionales mediante ferias, eventos y misiones comerciales, subrayando que “el impacto de nuestras empresas se traduce en más de 300 mil empleos”.

Integración a los sectores económicos

Tras la juramentación, los nuevos miembros serán integrados a los 15 sectores productivos representados en la CCIAP. Las empresas ingresantes pertenecen a los rubros de agropecuario, alimentación, industria, energía y agua, construcción e inmobiliario, automotores y equipos pesados, tecnología de la información y comunicaciones, transporte y logística, artículos personales, hogar y oficina, salud y químicos, publicidad y comunicación, banca, finanzas y seguros, turismo y esparcimiento, así como servicios profesionales y desarrollo humano.

Entre las compañías que juramentadas destacan firmas y multinacionales de diversos renglones, tales como: Alcon Centroamerica, APM Terminals Latin America, Ericsson de Panamá, Milwaukee Tool, Biological Medical Technology Inc., Pacific Bank, Hughes / IT Systems Solutions, BNI Business Network International, Rebold Panamá, Vima Foods Panamá y APM Terminals, entre otras.

Cien años de trayectoria gremial

Fundada el 17 de mayo de 1915 con el propósito de “promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional”, la CCIAP ha trabajado durante 111 años en la promoción de la libertad de empresa.

Actualmente, el principal gremio del sector privado está conformado por más de 1,800 empresas clasificadas en 15 sectores de la economía nacional, orientando su labor al crecimiento de la actividad comercial, industrial, agrícola y de servicios, así como al estudio de los problemas económicos y sociales que afectan al país.

“Estamos seguros de que su integración aportará un gran valor a las iniciativas de nuestra organización. Quedamos a su entera disposición para colaborar conjuntamente en beneficio del sector”, concluyó Barría Pino.