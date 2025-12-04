Las tarjetas de crédito con tasas más bajas y más altas en Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) dio a conocer el Estudio Comparativo de Tarjetas de Crédito, para la primera semana de noviembre de 2025. El análisis, que clasifica los productos según tipo de tarjeta, marca (Visa, Mastercard y American Express), categoría y entidad emisora, coincide con las cifras más recientes del buró de crédito panameño APC Experian, que reflejan que las tarjetas siguen siendo el producto con mayor morosidad dentro del sistema financiero panameño.

Mediante el reporte, la Acodeco suministra al consumidor, los costos de todas las tarjetas de crédito emitidas a nivel nacional, lo que facilita la comparación entre las mismas, antes de adquirir este instrumento financiero en cumplimiento de Ley 81 de 31 de 2009, que tutela los derechos de los usuarios de las tarjetas de crédito y otras tarjetas de financiamiento, en su artículo 38, en el cual se establecen normas para la confección de análisis comparativos de tarjetas de crédito u otras tarjetas de financiamiento.

Además, el estudio oficial sirve como referencia para analizar la tendencia que se mantiene vigente durante 2025, ya que las entidades no realizaron ajustes significativos en sus tasas nominales anuales ni en los costos asociados reportados en el año anterior.

El informe de 2025 reveló que las tasas promedio de interés nominal anual más bajas y más altas se encuentran en el segmento Visa o Mastercard Clásica, Esencial o Standard, con un 18.99%, ofrecidas por MMG Bank Corporation, Global Bank Corporation y Banesco (Panamá), S.A.. Estas tasas constituyeron uno de los principales puntos de referencia utilizados por los consumidores para evaluar el costo del financiamiento en 2025, especialmente en el nivel básico de tarjetas, donde se ubica la mayor parte de la población bancarizada.

Cash Back clásica o tradicional: 13.50 % de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L. y 18.99 % del Banco General, S.A.​

Clásica esencial o estándar: 15 % en Coopeve, R.L. y en la Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L.; 18.99% en Global Bank Corporation.

Empresarial o corporativa: Citibank, S.A. no cobra interés nominal (0.00 %), mientras que MMG Bank Corporation aplica un 11 %.

Dorada u oro: 13 % en la Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L.; 15% en Mercantil Banco, S.A.; y 16.50% en Banistmo, S.A.​

Platino: 11.50 % en la Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L. y 12 % en Banco Occidente (Panamá), S.A.​

Por su parte, las tasas más altas del mercado a noviembre de 2025, alcanzaron valores entre 27.5 % y 28 %. Estas corresponden a tarjetas Clásica, Gold o Platinum emitidas por bancos como St. Georges Bank & Company, Inc., Banco Ficohsa (Panamá), S.A. y Banco Ficocha (Panamá), S.A.. La permanencia de estos rangos en 2025 sugiere que, aunque hubo esfuerzos por ampliar beneficios y programas de fidelidad, los emisores mantuvieron su política de tasas alineada al riesgo del producto y al comportamiento del cliente.

La tasa promedio de interés nominal es anunciada por el banco como porcentaje sobre el monto del crédito y la tasa de interés efectiva es la que se transforma exponencialmente (potencia) y se usa solo en el interés compuesto, lo que quiere decir que la última tasa es la que el banco o entidad prestataria termina cobrando durante todo el periodo del financiamiento.

El recuadro de anualidades del informe 2025 muestra que, al igual que con las tasas de interés, los costos de las anualidades más bajas y más altas por tipo de tarjeta se mantienen muy similares a los de 2024. Las anualidades más bajas van desde gratis hasta $40, mientras que las más altas alcanzan montos entre $84 y $160, según categoría y emisor.

Las anualidades más elevadas en 2025 corresponden a Banco Ficohsa (Panamá), Banesco Panamá, St. Georges Bank, Multibank y Towerbank. Los cuentahabientes de Multibank destinan a partir de $85 por la anualidad; mientras que en Banesco la anualidad está de $160.

En la “Cash Back” clásica o tradicional, la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. ofrece la anualidad más baja del mercado, con $40, cuando Global Bank Corporation $50.

En Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General, Coopeve y Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L. no cobran anualidad, así que es gratis.

En la empresarial o corporativa, Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá exoneran de este pago, mientras que Credicorp Bank, S.A. en la empresarial.

En la dorada u oro, Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L.; Credicorp Bank, S.A. y Banistmo, S.A., tampoco cobran anualidades.

Finalmente, en la categoría de tarjeta platino, Cooperativa de Servicios Múltiples Edioacc, R.L.; Credicorp Bank, S.A. y Global Bank Corporation sin anualidades.

El costo de la anualidad de una tarjeta de crédito en Panamá es una comisión anual que cobra el banco por el servicio de mantener la tarjeta y la línea de crédito disponible. Esa tarifa varía según el tipo de tarjeta (clásica, oro, platino, etc.) y la entidad bancaria.