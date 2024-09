Las tasas y anualidades más bajas y altas de algunas tarjetas de crédito en Panamá: ¿Cuál es la morosidad?

La tarjeta de crédito es uno de los métodos de pago más frecuente en todo el mundo. Sirve para comprar de forma presencial u online, sacar dinero de un cajero automático y pagar diversos tributos y servicios. Son muy similares a las tarjetas de débito pero, a diferencia de estas últimas, permite hacer todas estas operaciones independientemente de que se tenga saldo en la cuenta corriente. Eso es posible porque al adquirir una tarjeta de crédito, lo que se está haciendo es acceder a un préstamos previamente concedido por el banco y con cada compra se descuenta de ese saldo de ese crédito. Ese préstamo se devuelve más adelante en uno o varios pagos, con o sin intereses, dependiendo de la forma de pago seleccionado, por lo cual es importante conocer cómo tener un buen manejo de la tarjeta de crédito. Tasas y anualidades

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) presentó el tercer informe correspondiente a agosto 2024, que compara costos, tasa de interés nominal y la anualidad de algunas tarjetas de crédito y financiamiento emitidas en Panamá.

El informe detalla que para las tarjetas Visa o Mastecard, con tasa promedio de interés más bajas, son (por tipo de tarjeta): cash back clásica o tradicional, es de 13.50% en la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales R.L y de 18.99% en Banco General S.A.; la clásica esencial o estándar, 15% en Coopeve, R.L. y Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L., y de 18.99% en Global Bank Corporation; en la empresarial, corporativa, el Citibank, S.A. no cobra interés nominal (0.00%), mientras que para la misma tarjeta el MMG Bank Corporation cobra el 11%; para la dorada u oro, un 13% (Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.), 15% (Mercantil Banco S.A.) y 17.95% (Caja de Ahorros); y platino 11.50% (Cooperativa de Servicios Múltiples EDIOACC, R.L.) y 12% (Banco Occidente -Panamá-, S.A.).

Anualidad

En cuanto al monto que el tarjetahabiente debe pagar en concepto de anualidad por poseer una tarjeta de crédito, el informe destaca que las más bajas corresponden a la Cooperativa de servicios Múltiples EDIOACC, R.L., que no cobra anualidad en tres tipos de tarjeta que mantiene (clásica, dorada u oro y platino). En la Visa o Mastercard clásica, esencial o estándar, Banco General y Credicorp Bank, no cobran anualidad; en la empresarial o corporativa, Citibank, S.A. y el Banco Nacional de Panamá eximen del pago anual. En la dorada u oro, Credicorp Bank S.A. y Global Bank Corporation, no cobran anualidades.

Morosidad

Por otro lado, otro informe de la APC Experian también revela el estado y la morosidad de las tarjetas de crédito en Panamá. Según las cifras proporcionadas, las tarjetas de crédito han tenido una variación importante. Para julio 2023 existían 788,478 tarjetas en circulación en los diferentes bancos, financieras, cooperativas y otro tipo de industrias y en julio 2024 hay 846,481. “De esas (788,478 tarjetas en circulación) 8,964 tarjetas tuvieron que pasar a cuenta contra reserva porque no pudieron ser pagadas por las personas. Eso equivale a $10,657,000. Eso es de julio del año pasado a julio de este año”, señaló Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian en un reciente reporte.

Del informe se desprende que al cierre de julio 2024, la morosidad en las tarjetas de crédito en los bancos es de 10.69% (mora de más de 61 días), en las cooperativas la morosidad se situó en 5.51%, financieras 12.18% y otros 78.72%. Para julio “podemos decir es que la morosidad de tarjetas de crédito ha bajado de 12% a 10%, pero hacemos la aclaración de que también, como hemos dicho antes, muchas se han ido a cuenta contra reserva”.