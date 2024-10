Los subsidios se mantienen en el presupuesto 2025, pero no el financiamiento a IVM

El Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025 mantendrá los subsidios, pero no incluye el financiamiento al déficit del subprograma de beneficio definido del programa de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS). Así lo confirmó ayer el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, durante un conversatorio con medios.

Por un lado, Chapman aclaró que “no se ha eliminado ningún subsidio para 2025, salvo que se hayan vencido, como fue el caso del bono solidario de vivienda. Todo lo que está vigente está en el presupuesto”.

El titular del MEF aseguró que los subsidios que continúan son el de electricidad, el tanque de gas de 25 libras y todos los relacionados con transferencias condicionadas, como el programa 120 a los 70, Ángel Guardián, por mencionar algunos, sin precisar un monto específico del dinero asignado para estas subvenciones.

El ministro del MEF informó que sí hay programas de subsidios que se han estado eliminando a lo largo del tiempo, pero tienen que ver más con los que nacieron con la pandemia. Sin embargo, dijo que “cualquier remanente que haya de ellos continúa en el presupuesto”.

A la vez, resaltó que los programas dirigidos a los grupos vulnerables formaron parte de cuatros renglones: salud, educación e infraestructura, priorizados por el MEF dentro del Presupuesto General del Estado 2025, que asciende a $26.084 millones.

Chapman explicó que para aumentar dichos presupuestos, el Gobierno tuvo que hacer recortes en otras entidades, como fue el caso del MEF, Ministerio de Comercio e Industrias, Asamblea Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, por mencionar algunos. (Ver gráfica).

Con estos ajustes, Chapman cree que “los recursos que se pusieron dentro del presupuesto 2025 pueden generar resultados focalizados y concentrados para las personas que más lo necesitan, como los vulnerables, para que puedan salir de la pobreza, de tal forma que se pueda provocar una movilidad o acceso socioeconómico”.

“Reenfocamos el presupuesto a las áreas más sensibles, no solo de la economía, sino de la sociedad panameña que reclama mejores servicios públicos y es apremiante esa asignación de recursos como los que hemos mencionado: salud y educación”, manifestó Chapman.

Con miras de lograr un mejor manejo y resultado de los subsidios, el titular de Economía reconoció que “eso no se logra súbitamente, sino con un estudio y análisis que permita entender realmente cómo se producen más beneficios para la sociedad”.

Añadió que “hay algunos que solo se pueden ir modificando con políticas públicas, tendientes a que quienes lo reciben no lo necesitan, ya que no solamente es quitárselo, sino que se produzcan cambios en la sociedad para quien ya no lo requiera; entonces, se pasa a quien sí le hace falta”.

En ese sentido, Chapman adelantó que harán un análisis riguroso de la mano con políticas públicas para que la eliminación de algunos subsidios no sea “traumático”, sino que sea efectivo y que se sientan los cambios y dirigirlos a quienes más los necesitan.

“Eso no solo va a ser parte del plan fiscal a cinco años y del plan estratégico del Gobierno, sino también de la planificación a largo plazo”, sentenció.