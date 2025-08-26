Lotería Fiscal logra urnas llenas antes del primer sorteo, confirma MEF

<b>El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández</b>, confirmó que la Lotería Fiscal superó las expectativas, ya que logró urnas llenas antes del primer sorteo, que se celebrará este miércoles 27 de agosto.<i>'Lo único que sé es que la medida ha tenido tal aceptación de que se rebosaba las urnas',</i> destacó<b> Fernández</b>, este martes, durante su participación a la Expo Zonas Francas. De acuerdo con el viceministro, evidentemente, la iniciativa ha tenido buena acogida por los contribuyentes. Adelantó, que se encuentran en el proceso de la logística para traer los sobres de los diferentes puntos de acopio. <i>'Pareciera que las expectativas si fue superada, pero ahora hay que ver como se van dando los números y la evolución de los sorteos en la medida que se mantenga. Por ahora, nos sentimos bastante optimistas que las personas se esten sumando'</i>, destacó <b>Fernández. </b>