Lotería Fiscal logra urnas llenas antes del primer sorteo, confirma MEF

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, confirmó que la Lotería Fiscal superó las expectativas, ya que logró urnas llenas antes del primer sorteo, que se celebrará este miércoles 27 de agosto. “Lo único que sé es que la medida ha tenido tal aceptación de que se rebosaba las urnas”, destacó Fernández, este martes, durante su participación a la Expo Zonas Francas. De acuerdo con el viceministro, evidentemente, la iniciativa ha tenido buena acogida por los contribuyentes. Adelantó, que se encuentran en el proceso de la logística para traer los sobres de los diferentes puntos de acopio. “Pareciera que las expectativas si fue superada, pero ahora hay que ver como se van dando los números y la evolución de los sorteos en la medida que se mantenga. Por ahora, nos sentimos bastante optimistas que las personas se esten sumando”, destacó Fernández.

Lotería fiscal

El próximo 27 de agosto del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), estará realizando el primer sorteo de la lotería fiscal, en la que se ofrecerá hasta $110.000 en premios entre los consumidores que participen depositando sus facturas emitidas desde el 1 de julio hasta el 27 de agosto. Cada lotería fiscal entregará un total de 25 premios, distribuyendo un total de $110.000, de los cuales cinco premios serán de $10.000, unos 10 premios de $5.000 y 10 premios de $1.000. Los sobres debían contener cinco facturas fiscales donde se registre el cobro de impuesto. Cada sobre debeía ser depositados en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI, con los siguientes datos: Nombre completo, número de cédula de identidad personal, número de teléfono de contacto, correo electrónico, dirección residencial y el mes al que corresponde la participación (por ejemplo: Sorteo de agosto 2025).

Reglamentación