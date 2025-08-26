  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Lotería Fiscal logra urnas llenas antes del primer sorteo, confirma MEF

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández Richard Bonilla | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 26/08/2025 13:45
El primer sorteo ofrecerá hasta $110.000 en premios entre los consumidores que participen depositando sus facturas emitidas desde el 1 de julio hasta el 27 de agosto

El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, confirmó que la Lotería Fiscal superó las expectativas, ya que logró urnas llenas antes del primer sorteo, que se celebrará este miércoles 27 de agosto.

“Lo único que sé es que la medida ha tenido tal aceptación de que se rebosaba las urnas”, destacó Fernández, este martes, durante su participación a la Expo Zonas Francas.

De acuerdo con el viceministro, evidentemente, la iniciativa ha tenido buena acogida por los contribuyentes.

Adelantó, que se encuentran en el proceso de la logística para traer los sobres de los diferentes puntos de acopio.

“Pareciera que las expectativas si fue superada, pero ahora hay que ver como se van dando los números y la evolución de los sorteos en la medida que se mantenga. Por ahora, nos sentimos bastante optimistas que las personas se esten sumando”, destacó Fernández.

Lotería fiscal

El próximo 27 de agosto del 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Ingresos (DGI), estará realizando el primer sorteo de la lotería fiscal, en la que se ofrecerá hasta $110.000 en premios entre los consumidores que participen depositando sus facturas emitidas desde el 1 de julio hasta el 27 de agosto.

Cada lotería fiscal entregará un total de 25 premios, distribuyendo un total de $110.000, de los cuales cinco premios serán de $10.000, unos 10 premios de $5.000 y 10 premios de $1.000.

Los sobres debían contener cinco facturas fiscales donde se registre el cobro de impuesto.

Cada sobre debeía ser depositados en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI, con los siguientes datos: Nombre completo, número de cédula de identidad personal, número de teléfono de contacto, correo electrónico, dirección residencial y el mes al que corresponde la participación (por ejemplo: Sorteo de agosto 2025).

Reglamentación

A través del Decreto Ejecutivo 26 del 2 de junio de 2025, el MEF reglamentó el sistema de la lotería fiscal basado en facturas para promover e incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de facturación de los contribuyentes, especificamente en el impuesto sobre la renta (ISR) y el ITBMS.

Todas las personas naturales podrán participar en el sorteo. Lo podrán hacer a través de la colocación de buzones con mínimo de cinco facturas, que debe contener el nombre de la persona concursante, haber sido expedida por equipos fiscales y en el caso de ser factura electrónica, estas deberán estar impresas.

La expectativa de las autoridades es que este programa logre incrementar la recaudación fiscal en al menos $50 millones anuales, al tiempo que promueve una cultura de transparencia y corresponsabilidad ciudadana.

El objetivo es fomentar la cultura de solicitar facturas fiscales para reducir la evasión tributaria, la cual en 2023 alcanzó los $3.000 millones, equivalente al 3,6 % del producto interno bruto, según cifras oficiales.

Se tiene previsto que el sorteo se repita cada dos meses, siendo el siguiente en octubre.

Lo Nuevo