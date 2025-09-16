Más de mil empresarios buscarán oportunidades de inversión en Panamá

Panamá acogerá a más de 1,000 empresarios de la región interesados en invertir en diferentes rubros.

Todo forma parte del desarrollo del evento Cristiano Rico Business Summit (CRBS) Panamá 2025, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de octubre.

El CRBS se ha consolidado como una plataforma para ofrecer herramientas prácticas a emprendedores y empresarios, ayudándolos a evitar los errores más comunes del fracaso empresarial y a fortalecer la visión estratégica de sus negocios.

Para esta edición, se darán cita los mentores Rodrigo de Brito, Thaila Campos y Mauricio Hoyos, junto a Daniel Brunet, Víctor Damasio y Eric Luciano, todos ellos referentes en el ecosistema empresarial latinoamericano.

El encuentro impactará directamente en la industria turística panameña, ya que se espera que más del 80 % de los participantes sean empresarios extranjeros, lo que generaría una derrama económica estimada en más de $4.9 millones, según cálculos de la organización.

Rodrigo de Brito, organizador del evento, comentó que eligieron a Panamá por ser un hub central de Latinoamérica, gracias a sus beneficios fiscales, logísticos y de seguridad, entre otros.

“Estamos trayendo a empresarios que quieren invertir en Panamá o realizar alianzas estratégicas. En 2024 se cerraron cerca de 160 alianzas de negocios; este año no será la excepción”, recalcó De Brito, quien recordó que los empresarios que asistirán provienen de diversas actividades comerciales y cuentan con un perfil de gran empresa.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, destacó el esfuerzo del país por posicionarse como destino estratégico para el turismo de convenciones. “Eventos como el Cristiano Rico Business Summit impulsan esa estrategia de país”, subrayó.