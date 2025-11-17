Expresidente Varela defiende relaciones diplomáticas con China establecidas en su gobierno

El expresidente Juan Carlos Varela emitió este lunes un extenso comunicado en respuesta a un artículo publicado por Infobae el 16 de noviembre, en el que según afirma se difunden “publicaciones totalmente falsas y tendenciosas” sobre su gestión y la política exterior de Panamá.

Dentro de dicho comunicado Varela se refirió la decisión de su gobierno de abrir relaciones diplomáticas con la República Popular China.

El exmandatario calificó la medida como una decisión soberana, plenamente alineada con la política exterior panameña y con el hecho de que más de 180 países en el mundo mantienen lazos formales con China.

Aseguró que Panamá no recibió presiones, solicitudes ni beneficios para adoptar este cambio diplomático y que la decisión se tomó con “absoluta independencia”, respetando la histórica posición de neutralidad del país, especialmente ante cualquier tensión vinculada con Taiwán.

En relación con los fondos de cooperación ofrecidos por China tras el establecimiento de las relaciones, explicó que los 143 millones de dólares presentados durante la visita del presidente Xi Jinping fueron manejados como recursos de cooperación bilateral, y dirigidos a estudios y proyectos de interés público. Subrayó que esos fondos no ejecutados durante su gobierno quedaron bajo control de las administraciones posteriores.

Varela también mencionó que el artículo de Infobae responde a intereses políticos y económicos ajenos a Panamá, y que el contenido refleja una intensión clara de desinformar y distorcionar la transparencia con la que Panamá estableció sus relaciones diplomáticas con la República Popular China.