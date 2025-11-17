Hernán Gómez: ‘he sido hincha de Panamá, excepto cuando juega contra El Salvador’

Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez volverá a pisar el estadio Rommel Fernández, esta vez como seleccionador de El Salvador. Ante Panamá, el equipo salvadoreño se enfrentará en el último encuentro de esta Eliminatoria camino al Mundial 2026. Previo a este encuentro, el técnico ‘El Bolillo’ Gómez, habló previo al partido y recordó con mucho cariño su paso como entrenador del equipo panameño.Estado anímico'Se hablan de goleadas, pero el fútbol centroamericano está muy parejo. Creo que el técnico de Panamá y los jugadores saben que será un partido muy difícil. Los panameños son muy alegres, quiero mucho a la gente, viví lindos momentos, pero saben que no es tan fácil'.Puntos que han mejorado'Nosotros por dentro sabemos que hemos mejorado, pero después de un 4-0 no dice nada. El fútbol ahora se guía más por el resultado. Contra Guatemala tuvimos nuestro peor partido y ganamos'.Hacerle un partido difícil a Panamá'Tenemos que tratar que el equipo levante y haga un buen encuentro. No podemos meternos con Panamá, ellos en su camino y nosotros en el nuestro'.Bajas'Las selecciones nunca tienen partidos amistosos. Será un encuentro muy difícil que tienen un proceso de siete años, por lo que será un buen desafío'.Desarrollo del partido'Será en encuentro duro. Nosotros hemos entrenado estos días y hemos salido bien. Panamá sabe lo que necesita, espero que tengamos por fin una buena noche en esta eliminatoria. He sido hincha de Panamá, excepto cuando juega contra El Salvador. Cuando tienen el balón son un espectáculo, pero haremos lo posible por sacar el resultado'.