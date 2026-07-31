Mercado asegurador cierra el primer semestre de 2026 con crecimiento de 5,5%

Las aseguradoras en Panamá cerraron el primer semestre de 2026 con un crecimieto de 5,5% tras reportar $1.086.4 millones en primas suscritas frente a los $1.029.8 millones del mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

El 96% del total de las primas, es decir, $1.048.8 corresponden a primas suscritas por las compañías de seguros miembros de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).

El prisidente de Apadea, Ian Van Hoorde, comentó que los siniestros sumaron $401 millones, apenas por encima de los $395 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Esta variación, dijo, permitió una ligera reducción en la siniestralidad, que pasó de 55.2% a 54%, y un índice combinado que mejoró de 88% a 87.6%, reflejando una recuperación en la rentabilidad del sector.

Van Hoorde destacó que el ramo de salud continúa siendo el más importante de la industria, con $409 millones en primas, lo que representa el 34% del total.

En este segmento se observó un crecimiento de 10.8% en primas suscritas, acompañado de un aumento de 4.6% en siniestros.

Sin embargo, la siniestralidad se redujo de 72.8% a 71.5%, y el índice combinado mejoró de 94% a 92, ubicándose en el rango considerado saludable por las aseguradoras.

El dirigente explicó que este comportamiento obedece a un mayor control de costos y a la estabilización de los reclamos médicos tras el impacto de la pandemia, aunque reconoció que la cantidad de asegurados en salud ha disminuido en unas dos mil personas, principalmente en pólizas colectivas.