MIDA reporta daños preliminares en cultivos de Boquete tras intensas lluvias

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) informó que continúa con las inspecciones en distintas comunidades del distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, para evaluar las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas el pasado fin de semana.Un informe preliminar de la Agencia de Extensión Agropecuaria del MIDA en Boquete detalla pérdidas en cultivos hortícolas y afectaciones estructurales en invernaderos y caminos de acceso. Las inspecciones comenzaron el lunes 6 de octubre y se han extendido a las áreas de Palmira Abajo, Palmira Centro, Jaramillo, La Estrella, Caldera, Volcancito, Horqueta y Alto Quiel, donde se reportaron deslizamientos y desbordamientos menores.No obstante, los técnicos que siguen trabajando recabando información no han reportado a cuánto ascienden los daños monetarios producto de la lluvia del domingo pasado.