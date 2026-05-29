Milton Ayón Wong: ‘Los bancos en Panamá siempre han tenido sustancia económica real’

La recién sancionada Ley de Sustancia Económica ha generado un amplio respaldo en el sector financiero panameño, al ser considerada una pieza clave para fortalecer la transparencia y mejorar la reputación internacional del país. Tanto el superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, como la directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos, Raquel Velasco, coincidieron en que la norma representa un paso decisivo para consolidar la confianza en el sistema bancario y atraer inversión extranjera. Ayón Wong explicó que la banca panameña no se ha visto afectada directamente por la nueva legislación, dado que siempre ha operado con sustancia económica real. “En el caso de Panamá, la sustancia económica siempre ha sido una realidad y no había por qué tocar ese aspecto”, afirmó, al subrayar que el país no es un centro “de placas” como ocurre en otras jurisdicciones del Caribe. Recordó que los 63 bancos que operan en Panamá cuentan con oficinas físicas, equipos corporativos y operaciones regionales efectivas, lo que demuestra que no se trata de estructuras de papel. Incluso, añadió, algunos grupos financieros están trasladando sus family offices y personal corporativo a Panamá, reforzando la presencia real del sector.

El superintendente también destacó el respaldo unánime de la Asamblea Nacional a la propuesta del Ejecutivo, lo que consideró un hecho poco común y un reflejo del compromiso del país con la transparencia fiscal. “Ojalá podamos salir de la lista discriminatoria que nos tienen como paraíso fiscal”, expresó, confiando en que la salida de Panamá de las listas de la OCDE permitiría recuperar la confianza de la banca europea. Recordó que antes de ser incluido en dichas listas, Panamá contaba con la presencia de bancos franceses y alemanes, y aseguró que la recuperación de esa confianza sería “muy positiva para el centro bancario y para el país”. Raquel Velasco enfatizó que la percepción internacional había generado un sesgo reputacional en el sistema financiero panameño, aun cuando los flujos cuestionados no necesariamente pasaban por la banca local. En ese sentido, consideró que la nueva ley aporta seguridad jurídica al Estado y fortalece la imagen corporativa de las empresas domiciliadas en Panamá. “Esta ley tiene efectos reputacionales positivos para nuestro país. Primero, mejora la imagen de Panamá como una jurisdicción seria. Segundo, ayuda a la salida de las listas grises. Tercero, mejora la confianza bancaria internacional porque facilita relaciones, reduce sospechas de estructuras offshore y mejora los due diligence. Y cuarto, atrae inversión real”, explicó. Velasco añadió que la norma permitirá transformar sociedades pasivas en operaciones con empleo calificado y servicios corporativos genuinos, lo que contribuirá a un sistema financiero más sólido y transparente. “De una forma generalizada, esta ley tiene muchísimos aspectos positivos para nuestro país e indirectamente para nuestro sistema financiero”, comentó.

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