Milton Ayón Wong: ‘Los bancos en Panamá siempre han tenido sustancia económica real’

La recién sancionada Ley de Sustancia Económica ha generado un amplio respaldo en el sector financiero panameño, al ser considerada una pieza clave para fortalecer la transparencia y mejorar la reputación internacional del país. Tanto el <b>superintendente de Bancos de Panamá, Milton Ayón Wong, como la directora de Regulación de la Superintendencia de Bancos, Raquel Velasco</b>, coincidieron en que la norma representa un paso decisivo para consolidar la confianza en el sistema bancario y atraer inversión extranjera.Ayón Wong explicó que la banca panameña no se ha visto afectada directamente por la nueva legislación, dado que siempre ha operado con sustancia económica real. <i><b>'En el caso de Panamá, la sustancia económica siempre ha sido una realidad y no había por qué tocar ese aspecto',</b></i> afirmó, al subrayar que el país no es un centro 'de placas' como ocurre en otras jurisdicciones del Caribe. Recordó que los 63 bancos que operan en Panamá cuentan con oficinas físicas, equipos corporativos y operaciones regionales efectivas, lo que demuestra que no se trata de estructuras de papel. Incluso, añadió, algunos grupos financieros están trasladando sus family offices y personal corporativo a Panamá, reforzando la presencia real del sector.