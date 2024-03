Mineros artesanales protestan en Lima contra una norma que busca acelerar su formalización

Cientos de mineros artesanales de Perú marcharon este lunes por las calles del centro de Lima para exigir la derogatoria de una norma aprobada por el Ejecutivo para acelerar su formalización en 90 días, en lugar del plazo hasta diciembre próximo que establecía una ley anterior.

El presidente de la Confederación Nacional de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Confemin), Máximo Franco, declaró a EFE que la movilización es “en protesta por la derogatoria del decreto legislativo 1607, que nos piden que firmemos el contrato de explotación en 90 días, cosa que no hemos podido hacer en 12 años”.

“El Gobierno se ha equivocado, ha sido mal asesorado y lamentablemente ha dado esta disposición que atenta contra miles de mineros artesanales en el Perú”, anotó Franco.

La norma mencionada por el dirigente gremial fue aprobada en diciembre pasado por la presidenta Dina Boluarte y establece que las personas naturales o jurídicas con inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por más de un año tienen un plazo máximo de 90 días para levantar dicha suspensión.

Franco subrayó que los mineros artesanales representan dos puntos del producto interno bruto (PIB) de su país, con un movimiento económico de 6 millones de dólares al año.

“Producimos el 56% del oro nacional y no puede ser posible que una autoridad no se pueda dar cuenta que somos un fenómeno económico en los pueblos donde el Estado no llega”, afirmó.

Anunció que la protesta ha movilizado a 30.000 mineros y que llegarán al Congreso para que realice un control político a la norma expedida por el Ejecutivo, en uso de las facultades legislativas pedidas al Parlamento.

Asimismo, Franco dijo que el martes acudirán al Ministerio de Energía y Minas (Minem) para buscar un pronunciamiento de su titular, Rómulo Mucho.

En tanto, el asesor de la Confemin, José Farfán, explicó a EFE que la ley del sector, aprobada en 2012, vence en diciembre próximo, razón por la cual buscan “una ley que nos lleve al 2025 y hacer de ésta una actividad sostenible”.

Anotó que esa norma “ha sido una obligación del Minem incumplida” y que “esa indiferencia nos motiva a hacer esta movilización, además de un decreto legislativo que excluye a los mineros artesanales de este registro de formalización, con lo cual se les arroja a la ilegalidad”.

La minería artesanal está presente en al menos 17 de las 25 regiones del país, principalmente en la explotación de oro, pero es foco permanente de accidentes fatales por las peligrosas condiciones de trabajo, así como del crimen organizado, en sus modalidades de sicariato y contrabando.