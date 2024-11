Mitradel sensibiliza a negocios sobre la erradicación del trabajo infantil

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) realizó un recorrido de prevención y sensibilización en diversos comercios y negocios de centros comerciales en ciudad capital, a fin de concienciar y prevenir sobre la contratación de mano de obra infantil en actividades listadas como peligrosas por las leyes nacionales e internacionales.

A través de un comunicado de prensa, el Mitradel afirmó que durante las visitas en el sitio no detectaron la presencia de menores de edad; no obstante, capacitaron a los empleadores y trabajadores sobre la importancia de no acceder al trabajo infantil.

Por su parte, el personal del Mitradel, indicó que de encontrar a menores se sancionará a las empresas. Las multas por contratar personas menores de edad es de $700 por cada menor que labore sin los requisitos correspondientes.

El Mitradel trabaja coordinadamente con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece que según la norma, se les puede permitir trabajar a los adolescentes de 14 a 17 años de edad, siempre y cuando, sean tareas en espacios seguros, en horarios diurnos y que no interfiera con sus estudios, ni pongan en riesgo su integridad física.

Esta acción la entidad la desarrolla a través de la Dirección Contra el Trabajo Infantil y Protección de la Persona Adolescente Trabajador en conjunto con la Dirección Nacional de Inspección, la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia (Senniaf) y la Policía de Niñez y Adolescencia, para evitar que los menores de edad estén siendo utilizados y sean expuestos, violentando sus derechos humanos.

Con el programa de Acción Directa Gubernamental, la institución ofrece becas a menores que han sido encontrados en situación de trabajo infantil, con el objetivo que los niños, niñas y adolescentes se mantengan dentro del sistema educativo.