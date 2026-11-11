Moody’s prevé un 2027 de crecimiento moderado y estabilidad para la banca panameña

La banca panameña cerrará 2026 con indicadores sólidos y una perspectiva favorable para 2027, impulsada por una recuperación gradual del crédito, una adecuada gestión de riesgos y una posición financiera estable. Así lo señalaron los analistas de Moody’s Local, Amada Rubio y Rolando Martínez, quienes consideran que el próximo año estará marcado por la continuidad de tendencias positivas que ya comenzaron a observarse durante el presente período. De acuerdo con Rubio, uno de los elementos más relevantes de 2026 ha sido el mayor dinamismo que ha mostrado la actividad crediticia respecto a años anteriores. Aunque Panamá todavía registra tasas de crecimiento más moderadas que otros países de Centroamérica y República Dominicana, la especialista explicó que existe una mejora importante en comparación con ejercicios previos.

Características

La analista detalló que una de las principales características observadas durante este 2026 es el cierre de la brecha entre el crecimiento del crédito local y el crédito extranjero. Mientras que en períodos anteriores existían diferencias más marcadas entre ambas carteras, durante 2026 ambas han evolucionado a ritmos similares, contribuyendo al desempeño general del sistema. Dentro del crédito local, Rubio destacó el aporte del financiamiento al sector público, que ha sido uno de los principales motores del crecimiento. Además, mencionó que segmentos como comercio y consumo han mostrado un comportamiento positivo, contribuyendo a una mayor actividad dentro del sistema financiero. Sin embargo, más allá del crecimiento del crédito, Moody’s Local considera que uno de los mayores activos de la banca panameña continúa siendo su prudente gestión de riesgos. Según Rubio, la forma en que las entidades financieras manejan sus estándares de colocación y evaluación crediticia ha permitido mantener controlada la calidad de la cartera incluso en un entorno de mayor dinamismo. Esa fortaleza es precisamente uno de los factores que sustentan las perspectivas para 2027. La especialista explicó que Moody’s espera que los bancos comiencen el próximo año desde una posición financiera estable y que mantengan indicadores de calidad crediticia similares a los observados en los últimos años. “Esperamos que el crédito local continúe manteniendo esta dinámica más positiva que empezó a presentar en 2026”, indicó Rubio al proyectar que el crecimiento del financiamiento podría seguir mostrando tasas moderadamente superiores a las observadas en años anteriores. La expectativa también contempla que la morosidad permanezca bajo control. De hecho, durante 2026 Moody’s observó una moderada mejora en los indicadores relacionados con los préstamos vencidos y una cobertura de reservas considerada adecuada frente a los riesgos existentes. Para la agencia, la evolución de la liquidez será otro de los factores clave durante el próximo año. Rubio explicó que los depósitos han crecido a un ritmo superior al de los créditos, situación que fortalece la posición financiera de la banca y que podría mantenerse durante 2027. La rentabilidad también muestra señales positivas. A pesar de un contexto internacional marcado por tasas de interés elevadas y ciertos episodios de desaceleración económica en algunos mercados, Moody’s considera que los bancos panameños han demostrado resiliencia. Los indicadores de retorno sobre activos (ROA) y los márgenes financieros se mantienen estables e incluso presentan una ligera mejora respecto a 2025.

Factores externos

No obstante, la firma advierte que el sector deberá mantenerse atento a diversos factores externos. Entre ellos figuran la evolución de la política monetaria de Estados Unidos, los cambios en las tasas de interés internacionales y los riesgos geopolíticos que podrían afectar el comercio mundial y el comportamiento de los mercados. Martínez señaló que estos riesgos son compartidos por prácticamente todos los sistemas bancarios de la región. Sin embargo, destacó que la fortaleza actual del sistema panameño le permite enfrentar esos desafíos desde una posición relativamente favorable. Otro de los temas que continuará ganando relevancia durante 2027 será la transformación tecnológica. Según los analistas, las entidades financieras panameñas han realizado inversiones importantes en digitalización, ampliación de canales de servicio y modernización tecnológica, una tendencia que seguirá presente en la agenda del sector. Rubio indicó que la adopción de nuevas tecnologías no solamente mejora la eficiencia operativa de los bancos, sino que también fortalece su competitividad frente a otras plazas financieras de la región. Paralelamente, las entidades continúan incrementando sus inversiones en ciberseguridad para proteger sus operaciones y minimizar riesgos asociados a la digitalización.

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