Moreira: América Latina, una región donde aún persiste la desigualdad y el desempleo

La desigualdad y el desempleo fueron algunos de los temas abordados durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2025, organizado por el CAF, donde el economista panameño Raúl Moreira estimó que la situación está aún más marcada en Panamá y en la región porque todavía no se recuperan de la pandemia.

“Hay una gran expectativa en cuanto a cuál va a ser la perspectiva de crecimiento de América Latina, sobre todo en un escenario en el cual muchos países todavía no han terminado de recuperarse de la pandemia”, dijo.

Argumentó que se ha dicho que el crecimiento anda lento, pero aún más lento anda la recuperación de los datos sociales, lo que a juicio del expresidente del Colegio de Economistas de Panamá, “hace que la desigualdad que históricamente se ha presentado en otros países haya tendido a incrementarse”.

Dijo que “en el caso de Panamá, es un país que exhibe un crecimiento extraordinario, pero también la desigualdad es una de la más altas del mundo. Hay una tarea muy seria que hacer al respecto, y organismos como la Cepal y el Banco Mundial han llamado la atención de que efectivamente hay que aumentar la actividad, pero también empezar a ver cómo mejorar la calidad de vida de la población”.

Moreira considera que lo anterior se logra “tomando en cuenta qué importa más, el número de crecimiento o la mejora de la calidad de vida de las personas”, cuestionó, al tiempo que consideró que se ha pecado en algunos casos en querer hacer un buen discurso oficial de crecimiento a la economía por encima de todos los demás países del mundo, sin importar si ese crecimiento refleja la mejora de la calidad de vida de las personas realmente.

“Hay que buscar un equilibrio en el cual ese crecimiento tiene que tener un propósito, no solamente mostrar el número, sino que se traduzca en una mejora de la calidad de vida de las personas, acceso a la educación vivienda, salud”.

Estimó que en materia de crecimiento este 2025, el país tendrá entre el 3 % y el 5 %, y al igual que el Gobierno Nacional, proyectó que el país podría estar creciendo 4 %, apalancado por actividades como construcción, pese a la eliminación del bono solidario, telecomunicaciones, transporte, comercio.

En materia de desempleo, Moreira dijo que en Panamá después de la pandemia se sintió un golpe muy fuerte, donde el indicador pasó de 7,4 % al 9,5 %, quizás producto del cierre abrupto de las operaciones mineras en Donoso, “sin tener una alternativa de reubicación de estas personas”. Lo mismo ocurre en el sector público, con la de desvinculación de miles de personas. “Es un escenario donde el sector privado no está dando muestras de estar en capacidad o interés de ir absorbiendo esa mano obra, pues, si yo desvinculo a muchas del sector público sin una alternativa en el sector privado, el daño va a ser peor, porque esas personas estaban aportando al Tesoro Nacional, al Impuesto Sobre la Renta, al Seguro Social, y ahora no están haciendo ni una ni otra cosa, y están en la calle y no están consumiendo”, sentenció.