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Movimiento de contenedores de TEU en puertos panameños crece, pero a un ritmo ‘frágil’

Del total de unidades movilizadas, la mayoría se concentró en el puerto de Manzanillo International Terminal, con 1,076,005.
Del total de unidades movilizadas, la mayoría se concentró en el puerto de Manzanillo International Terminal, con 1,076,005. Deposit Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 10/06/2026 12:48
De los cuatro meses de 2026, enero sigue siendo el que más movimiento de contenedores registró con 865,677

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El movimiento de contenedores en el sistema portuario panameño, medido en TEU (unidad equivalente a 20 pies), registró un crecimiento de 0.2% durante el período de enero a abril de 2026, tras obtener cifras por 3,177,984, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá.

Del total de unidades movilizadas, la mayoría se concentró en el puerto de Manzanillo International Terminal, con 1,076,005.

Le siguieron el Puerto de Balboa (719,633), Colón Container Terminal (653,170), Puerto Cristóbal (239,401) y Bocas Fruit Co. (12,104).

Los datos de la AMP muestran que aunque el movimiento de contenedores reporta un crecimiento, este todavía sigue siendo ‘frágil’ si se compara con igual periodo cuando se reportó 2.5%, es decir, 3,170,965.

De los cuatro meses de 2026, enero sigue siendo el que más movimiento de contenedores en TEUS registró con 865,677.

Movimiento de contenedores de TEU en puertos panameños crece, pero a un ritmo ‘frágil’
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Los puertos de Balboa y Cristóbal han tenido bajas en sus desempeños de -16.4% y -41.6%.

Actualmente, el Gobierno mantiene una disputa legal con Panama Ports Company (PPC) sobre la administración de ambos puertos, tras la declaración de inconstitucional de la Corte.

En la actualidad, las operaciones de estas terminales se gestionan de la siguiente forma:Puerto de Balboa (Pacífico) pasó a ser administrado por APM Terminals (parte del grupo Maersk).

El puerto de Cristóbal (Atlántico) pasó a ser operado por TIL (parte del grupo MSC).

PPC mantiene arbitrajes internacionales contra el Estado panameño y el grupo Maersk.

La empresa consideró que las acciones del Gobierno panameño reflejan un incumplimiento del estado de derecho y un trato desfavorable hacia inversionistas internacionales.

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