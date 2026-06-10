Movimiento de contenedores de TEU en puertos panameños crece, pero a un ritmo ‘frágil’

El movimiento de contenedores en el sistema portuario panameño, medido en TEU (unidad equivalente a 20 pies), registró un crecimiento de 0.2% durante el período de enero a abril de 2026, tras obtener cifras por 3,177,984, según datos de la Autoridad Marítima de Panamá.

Del total de unidades movilizadas, la mayoría se concentró en el puerto de Manzanillo International Terminal, con 1,076,005.

Le siguieron el Puerto de Balboa (719,633), Colón Container Terminal (653,170), Puerto Cristóbal (239,401) y Bocas Fruit Co. (12,104).

Los datos de la AMP muestran que aunque el movimiento de contenedores reporta un crecimiento, este todavía sigue siendo ‘frágil’ si se compara con igual periodo cuando se reportó 2.5%, es decir, 3,170,965.

De los cuatro meses de 2026, enero sigue siendo el que más movimiento de contenedores en TEUS registró con 865,677.