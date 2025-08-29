Mulino logra acuerdo para que Chiquita reanude sus operaciones en Panamá

El presidente José Raúl Mulino logró la mañana de este viernes 29 de agosto un acuerdo para que la empresa Chiquita Panamá reanude sus operaciones en la provincia de Bocas del Toro.

De acuerdo con la Dirección de Información del Estado, se trata de un memorando de entendimiento entre el Gobierno panameño y Chiquita.

Mulino y Chiquita lograron el acuerdo este viernes en la ciudad de Brasilia, Brasil. El memorando establece un marco de cooperación para la reorganización del sector bananero panameño.

“La negociación que dio como resultado la firma de este memorando fue personalmente liderada por el presidente Mulino y le pone fin a meses de incertidumbre para los bocatoreños”, enfatizó el comunicado distribuido la mañana de este 29 de agosto.

Para el Ejecutivo, el memorando “abre la puerta” para la contratación de 3 mil personas en la provincia de Bocas del Toro.

“Se estima que Chiquita invertirá 30 millones de dólares para reactivar la producción en 5 mil hectáreas de tierras bananeras, y la posterior exportación”, destacó el comunicado.

Añadió que la meta es estar operando, a más tardar, en febrero de 2026.

El memorando también establece la creación de una mesa técnica integrada por el Estado y la empresa, para dar seguimiento a los compromisos y velar por su cumplimiento.

Mulino expresó su beneplácito por el acuerdo alcanzado, el cual traerá de vuelta la estabilidad a Bocas del Toro.

”Siempre trabajaré en favor de la inversión, la producción y la generación de empleos”, expresó Mulino, en un mensaje al país. “Lo que pasó, pasó, ahora debemos enfocarnos en ordenar el país en beneficio de las familias panameñas, en este caso, particularmente de los bocatoreños”, apuntó.

Por su parte, Chiquita sustentó que su decisión de reiniciar operaciones se da por la confianza que genera Mulino, sumado a la seguridad jurídica del país y el valioso recurso humano panameño.

Con Mulino como testigo, los ministros Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario) estamparon sus firmas a nombre del Gobierno, mientras que por la empresa lo hizo su presidente, Carlos López Flores.

Chiquita Panamá cesó temporalmente su producción y despidió a unos 6.500 trabajadores este 22 de mayo tras una huelga del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines de Panamá, porque las reformas a la Caja de Seguro Social afectaban la norma que regulaba sus jubilaciones.

Según Chiquita Panamá, la huelga causó pérdidas por unos 75 millones de dólares y que fue declarada ilegal por un tribunal de trabajo en Panamá.