Mulino y Lula fortalecen alianza estratégica con pactos en comercio, agro y logística

El presidente de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, realizó este jueves una visita oficial a Brasil por invitación de su homólogo <b><a href="/tag/-/meta/luiz-inacio-lula-da-silva">Luiz Inácio Lula da Silva</a></b>.Lula reconoció la relevancia del <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> para el comercio mundial y<b> anunció que iniciará el proceso para que Brasil se adhiera al Protocolo del Tratado sobre la Neutralidad Permanente</b> de la vía interoceánica.Durante la visita, los presidentes abordaron temas bilaterales, regionales e internacionales. Entre los acuerdos alcanzados se destacan:La firma de un <b>Memorándum de Entendimiento entre los ministerios de agricultura </b>de ambos países para fortalecer el sector agropecuario mediante transferencia tecnológica y cooperación en sanidad vegetal y animal.El avance en la <b>negociación de un Acuerdo de Cooperación y Facilitación de Inversiones</b> que dará mayor seguridad jurídica a empresarios brasileños y panameños.La próxima firma de un contrato para <b>la compra de aeronaves brasileñas por parte de Panamá</b>, como parte de la cooperación en materia de defensa.Un <b>memorándum entre el Ministerio de Puertos y Aeropuertos de Brasil y la <a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a></b> para proyectos conjuntos en logística y transporte marítimo.Nuevas alianzas en ciencia, tecnología e innovación, incluyendo <b>cooperación entre la <a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)</a> de Panamá y la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil en el desarrollo de vacunas y biofarmacéuticos</b>.Además, ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de luchar contra el hambre y la pobreza en América Latina y el Caribe, y <b>Lula invitó a Panamá a sumarse a la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza</b>, lanzada en 2024 durante la Cumbre del G20 en Río de Janeiro.Mulino aprovechó la visita para invitar oficialmente a Lula a Panamá en enero de 2026, cuando se celebrará el <b>Segundo Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe</b>, evento copatrocinado por la CAF.En materia internacional, los presidentes resaltaron la importancia de fortalecer foros regionales. También<b> se comprometieron a sumar esfuerzos para el éxito de la COP30, que se realizará en Belém, Brasil, en noviembre de 2025</b>.