Nueva normativa transforma el reciclaje de buques en Panamá

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) dio un paso hacia la sostenibilidad y la protección ambiental con la publicación de la Resolución No. ADM 061-2025, que aprueba el Reglamento para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques.

El nuevo reglamento tiene su base en el Convenio de Hong Kong para el Reciclaje Seguro y Ambientalmente Racional de los Buques, 2009, ratificado por Panamá mediante la Ley No. 28 de 1 de julio de 2016.

Su objetivo es garantizar que los buques que llegan al final de su vida útil y entran en las instalaciones de reciclaje, lo hagan sin plantear riesgos innecesarios para la salud y seguridad humana o para el medio ambiente.

El reglamento aplica a los buques que tengan derecho a enarbolar el pabellón de Panamá y a las instalaciones de reciclaje de buques que operen bajo la jurisdicción panameña.

Excluye las áreas bajo administración privativa del Canal de Panamá.