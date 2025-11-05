Nueva normativa transforma el reciclaje de buques en Panamá

La Resolución ADM 061-2025 es imperativa para establecer el marco regulatorio que obliga a las empresas con Licencia de Operación para el Servicio Marítimo Auxiliar de Desguace de Naves a cumplir rigurosamente con las exigencias del Convenio de Hong Kong.Por lo tanto, la AMP se cerciorará de que las instalaciones de reciclaje de buques bajo su jurisdicción estén debidamente autorizadas conforme a las reglas del Anexo del Convenio.El reglamento establece prescripciones técnicas detalladas para las empresas, así como controles previos a la entrada de cada buque e inspecciones posteriores a su desmantelamiento total o parcial.