Panamá bajo el agua, la crisis histórica de las inundaciones

Panamá es un país acostumbrado a los aguaceros, pero sin la infraestructura para manejarlos. Un par de horas de lluvia convierten calles en ríos chocolates dónde flota el caliche y naufragan los carros. Las aceras, de por sí estrechas y en malas condiciones, se vuelven intransitables para los peatones. El problema no se limita a la ciudad de Panamá, hace exactamente un año fuertes lluvias ocasionaron deslizamientos de tierra que cobraron la vida de 8 personas y costaron alrededor de 100 millones de dólares en reparaciones de la red vial, de acuerdo al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.De acuerdo al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), 1.888 familias, o 9.328 personas, se vieron afectadas por inundaciones durante el 2024. En esas familias se cuentan un total de 3.511 hombres, 3.492 mujeres y 2.325 menores de edad.Esta semana, en Portobelo, provincia de Colón, 25 casas quedaron inundadas perjudicando a 127 personas, entre ellas personas con discapacidad, adultos mayores y niños. Se mantiene una alerta verde para 31 distritos de las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Comarca Ngäbe Buglé, Panamá, Veraguas y Darién.