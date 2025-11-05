Zohran Mamdani hace historia como primer alcalde musulmán y africano de Nueva York

Nacido en Uganda y criado en el distrito de Queens, Mamdani es hijo de inmigrantes indios y se define como un demócrata socialista. Su trayectoria política comenzó como representante estatal en Nueva York, desde donde impulsó iniciativas a favor de la vivienda pública, el transporte accesible y la igualdad de oportunidades.Durante su campaña para la alcaldía, se presentó como el rostro de una generación que exige más equidad económica y justicia racial. En su discurso de victoria, prometió que su gobierno será 'de puertas abiertas y manos extendidas hacia los más olvidados'.