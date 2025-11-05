Libre postulación: solo seis meses para reunir las firmas rumbo a 2029

Los aspirantes a un cargo de elección popular por la libre postulación en las elecciones generales de 2029 enfrentarán un nuevo desafío: solo tendrán seis meses para reunir las firmas que los acrediten como candidatos. Ya no será un año, como ocurrió en el proceso electoral pasado.La decisión, propuesta y defendida por el Tribunal Electoral (TE) en el marco de las sesiones de la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE), marca un cambio sustancial en las reglas del juego político. Según el magistrado presidente del TE, Narciso Arellano Moreno, la reducción 'no es un capricho, sino una medida basada en evidencia'.'La libre postulación, el periodo de firma va del 16 de enero al 16 de julio de 2028. Se le baja el término de recolección de firmas a los libre postulados y eso tiene una razón de ser, no es por gusto. Todas las estadísticas nos indicaron que antes de los seis meses los candidatos ya habían recogido el porcentaje que tenían para hacer candidaturas', afirmó el magistrado.