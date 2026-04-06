Nuevo laboratorio agrícola en ambiente controlado fortalece la enseñanza en la UP

Subrayó que la iniciativa forma parte de un convenio con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el CIPAC-AIP, con financiamiento de organismos internacionales para desarrollar centros de producción en ambiente controlado a nivel nacional.

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro, destacó que este laboratorio piloto permitirá a los estudiantes adquirir desde temprano habilidades en tecnologías que representan el futuro de la producción de alimentos, especialmente frente a los desafíos del cambio climático.

La Universidad de Panamá (UP) , a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) , en alianza con el Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC-AIP), inauguró un moderno laboratorio de producción agrícola en ambiente controlado, destinado a fortalecer la formación práctica de los estudiantes y a impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras en el país.

El decano de la FCA, Eldis Barnes Molinar, resaltó que este proyecto es fruto de una alianza estratégica construida durante varios años, que ha permitido a la universidad ceder terrenos en Tocumen, Chiriquí y Guararé para la instalación de infraestructuras de investigación.

Explicó que el sistema permitirá cultivar diversos rubros de manera sostenible, con cosechas semanales y más de 25 productos adaptables a este modelo, lo que abre nuevas oportunidades para la innovación agrícola.

Por su parte, el director del CIPAC-AIP, Gerardo Escudero, indicó que la iniciativa busca reducir la dependencia tecnológica y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

“Lo que estamos presentando hoy es tecnología hecha en Panamá, diseñada para nuestras condiciones. Este sistema permite producir alimentos en menos tiempo, sin químicos y con mayor durabilidad para el consumidor”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que una lechuga cultivada en ambiente controlado puede desarrollarse en aproximadamente 28 días, frente a los 60 o 70 días que requiere en condiciones tradicionales.

Escudero también informó que, como parte de esta alianza, se construirán tres centros de producción en ambiente controlado con una inversión aproximada de $20 millone, en terrenos de la Universidad de Panamá en Tocumen, Chiriquí y Guararé.

Estos espacios estarán destinados tanto a la investigación como a la formación de estudiantes y productores.