Nuevo laboratorio agrícola en ambiente controlado fortalece la enseñanza en la UP

<b><a href="/tag/-/meta/up-universidad-de-panama">La Universidad de Panamá (UP)</a></b>, a través de la<b> Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA)</b>, en alianza con el<b> Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC-AIP),</b> inauguró un moderno laboratorio de producción agrícola en ambiente controlado, destinado a fortalecer la formación práctica de los estudiantes y a impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras en el país.Durante el acto inaugural, el rector de la <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-flores-castro">Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro,</a></b> destacó que este laboratorio piloto permitirá a los estudiantes adquirir desde temprano habilidades en tecnologías que representan el futuro de la producción de alimentos, especialmente frente a los desafíos del cambio climático. Subrayó que la iniciativa forma parte de un convenio con la <b><a href="/tag/-/meta/senacyt-secretaria-nacional-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion">Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)</a></b> y el CIPAC-AIP, con financiamiento de organismos internacionales para desarrollar centros de producción en ambiente controlado a nivel nacional.