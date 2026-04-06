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Economía

Nuevo laboratorio agrícola en ambiente controlado fortalece la enseñanza en la UP

Estos espacios estarán destinados tanto a la investigación como a la formación de estudiantes y productores.
Estos espacios estarán destinados tanto a la investigación como a la formación de estudiantes y productores. Cedida
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Lourdes García Armuelles
  • 06/04/2026 09:51
El sistema permitirá cultivar diversos rubros de manera sostenible, con cosechas semanales y más de 25 productos adaptables a este modelo

La Universidad de Panamá (UP), a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), en alianza con el Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (CIPAC-AIP), inauguró un moderno laboratorio de producción agrícola en ambiente controlado, destinado a fortalecer la formación práctica de los estudiantes y a impulsar el desarrollo de tecnologías innovadoras en el país.

Durante el acto inaugural, el rector de la Universidad de Panamá, doctor Eduardo Flores Castro, destacó que este laboratorio piloto permitirá a los estudiantes adquirir desde temprano habilidades en tecnologías que representan el futuro de la producción de alimentos, especialmente frente a los desafíos del cambio climático.

Subrayó que la iniciativa forma parte de un convenio con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y el CIPAC-AIP, con financiamiento de organismos internacionales para desarrollar centros de producción en ambiente controlado a nivel nacional.

El decano de la FCA, Eldis Barnes Molinar, resaltó que este proyecto es fruto de una alianza estratégica construida durante varios años, que ha permitido a la universidad ceder terrenos en Tocumen, Chiriquí y Guararé para la instalación de infraestructuras de investigación.

Explicó que el sistema permitirá cultivar diversos rubros de manera sostenible, con cosechas semanales y más de 25 productos adaptables a este modelo, lo que abre nuevas oportunidades para la innovación agrícola.

Por su parte, el director del CIPAC-AIP, Gerardo Escudero, indicó que la iniciativa busca reducir la dependencia tecnológica y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

“Lo que estamos presentando hoy es tecnología hecha en Panamá, diseñada para nuestras condiciones. Este sistema permite producir alimentos en menos tiempo, sin químicos y con mayor durabilidad para el consumidor”, afirmó.

Como ejemplo, señaló que una lechuga cultivada en ambiente controlado puede desarrollarse en aproximadamente 28 días, frente a los 60 o 70 días que requiere en condiciones tradicionales.

Escudero también informó que, como parte de esta alianza, se construirán tres centros de producción en ambiente controlado con una inversión aproximada de $20 millone, en terrenos de la Universidad de Panamá en Tocumen, Chiriquí y Guararé.

Estos espacios estarán destinados tanto a la investigación como a la formación de estudiantes y productores.

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