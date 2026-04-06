Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de abril

El Imhpa informó que los vientos del norte podrían intensificarse este lunes debido a ajustes de presión atmosférica, generando condiciones ventosas principalmente en el litoral del Pacífico. Además, la presencia de un frente estacionario en el Golfo de México, junto con vaguadas en el Caribe y sistemas de baja presión en la región, favorecerá la inestabilidad atmosférica.En cuanto a las temperaturas, el Caribe registrará máximas entre 29 °C y 31 °C, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 31 °C y 35 °C, con los valores más altos en provincias centrales y el occidente del país. Por su parte, las zonas montañosas mantendrán un ambiente más fresco, con temperaturas entre 12 °C y 23 °C.