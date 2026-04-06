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PANAMÁ

Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de abril

El Imhpa pronostica lluvias esporádicas y vientos intensos este lunes en Panamá
El Imhpa pronostica lluvias esporádicas y vientos intensos este lunes en Panamá Toshiharu Watanabe / Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/04/2026 09:44
En horas de la noche, las condiciones lluviosas persistirán en sectores de Costa Abajo de Colón

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió su pronóstico del clima para este lunes 6 de abril, detallando condiciones variables en distintas regiones del país a lo largo del día.

Durante las horas de la mañana, se prevén lluvias esporádicas y cielo parcialmente nublado en gran parte del Caribe, debido al aporte de humedad en la zona.

En contraste, en el Pacífico predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Para la tarde, las lluvias esporádicas continuarán en sectores del Caribe, especialmente en el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

En el Pacífico se esperan chubascos aislados en áreas puntuales, principalmente en Panamá Oeste —sobre todo en zonas costeras—, así como en Panamá Este, Darién, la comarca Emberá, el occidente de Chiriquí y el sur de Veraguas.

En horas de la noche, las condiciones lluviosas persistirán en sectores de Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que el resto del país mantendrá cielos parcialmente nublados.

El Impha advierte sobre ráfagas de viento y altas temperaturas en el país

El Imhpa informó que los vientos del norte podrían intensificarse este lunes debido a ajustes de presión atmosférica, generando condiciones ventosas principalmente en el litoral del Pacífico.

Además, la presencia de un frente estacionario en el Golfo de México, junto con vaguadas en el Caribe y sistemas de baja presión en la región, favorecerá la inestabilidad atmosférica.

En cuanto a las temperaturas, el Caribe registrará máximas entre 29 °C y 31 °C, mientras que en el Pacífico oscilarán entre 31 °C y 35 °C, con los valores más altos en provincias centrales y el occidente del país. Por su parte, las zonas montañosas mantendrán un ambiente más fresco, con temperaturas entre 12 °C y 23 °C.

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