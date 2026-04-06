Clima en Panamá: Pronóstico para este lunes 6 de abril

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió su pronóstico del clima para este lunes 6 de abril, detallando condiciones variables en distintas regiones del país a lo largo del día.

Durante las horas de la mañana, se prevén lluvias esporádicas y cielo parcialmente nublado en gran parte del Caribe, debido al aporte de humedad en la zona.

En contraste, en el Pacífico predominará un cielo entre parcialmente nublado y despejado.

Para la tarde, las lluvias esporádicas continuarán en sectores del Caribe, especialmente en el norte de Veraguas y la comarca Ngäbe Buglé.

En el Pacífico se esperan chubascos aislados en áreas puntuales, principalmente en Panamá Oeste —sobre todo en zonas costeras—, así como en Panamá Este, Darién, la comarca Emberá, el occidente de Chiriquí y el sur de Veraguas.

En horas de la noche, las condiciones lluviosas persistirán en sectores de Costa Abajo de Colón y el norte de Veraguas, mientras que el resto del país mantendrá cielos parcialmente nublados.