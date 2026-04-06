Panamá será sede del CICTE 2026 con foco en financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva

La Ciudad de Panamá acogerá los días 8 y 9 de abril de 2026 el XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), órgano especializado de la Organización de los Estados Americanos (OEA), consolidando su papel estratégico en la arquitectura de seguridad hemisférica. El encuentro reunirá a autoridades de alto nivel de los Estados miembros con el objetivo de reforzar la cooperación regional frente a amenazas cada vez más sofisticadas. El eje central de esta edición será la lucha contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, un desafío que evoluciona con rapidez en el contexto global.

Nuevas formas de financiamiento ilícito

Uno de los principales puntos de la agenda técnica será el análisis de los mecanismos utilizados por redes terroristas para movilizar recursos sin ser detectadas. A diferencia del lavado de dinero tradicional, estas estructuras recurren a métodos como el “hormigueo”, basado en múltiples aportes de bajo monto que, individualmente, no generan alertas en los sistemas financieros. Además, se abordará cómo estos grupos han ampliado sus fuentes de ingreso, utilizando desde recursos naturales y organizaciones sin fines de lucro hasta plataformas digitales, campañas de financiamiento colectivo y activos virtuales.

Convergencia con el crimen organizado

El foro también pondrá sobre la mesa la creciente interconexión entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Actividades como el narcotráfico y la trata de personas han sido identificadas como fuentes clave de financiamiento para estas redes, lo que incrementa la complejidad de su combate. En este contexto, el intercambio de inteligencia y la armonización de marcos legales serán aspectos fundamentales para fortalecer la respuesta regional.

Panamá, actor estratégico en la seguridad continental