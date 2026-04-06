Panamá será sede del CICTE 2026 con foco en financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva

Uno de los principales puntos de la agenda técnica será el <b>análisis de los mecanismos utilizados por redes terroristas para movilizar recursos sin ser detectadas</b>. A diferencia del lavado de dinero tradicional, estas estructuras recurren a métodos como el 'hormigueo', basado en múltiples aportes de bajo monto que, individualmente, no generan alertas en los sistemas financieros.Además, se abordará cómo estos grupos han ampliado sus fuentes de ingreso, utilizando desde recursos naturales y organizaciones sin fines de lucro hasta plataformas digitales, campañas de financiamiento colectivo y activos virtuales.